La petite phrase de Roberto De Zerbi sur le mercato de l’OM

Le mercato d’hiver approche à l’OM et il devrait être assez calme d’après Pablo Longoria, interrogé sur le sujet hier. Un renfort offensif pourrait tout de même arriver mais l’effectif actuel est riche en qualité et en quantité. Roberto De Zerbi ne semble pas en faire un sujet brûlant.

«Depuis le début de la saison dernière, on fait tout ensemble avec Benatia, les scouts… Toutes les équipes sont conditionnées par les aspects économiques. Ce sera encore le cas sur ce mercato. On a quand même réussi à créer une équipe forte», explique-t-il en conférence de presse ce vendredi.