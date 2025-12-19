Ligue 1
La petite phrase de Roberto De Zerbi sur le mercato de l’OM
1 min.
@Maxppp
Le mercato d’hiver approche à l’OM et il devrait être assez calme d’après Pablo Longoria, interrogé sur le sujet hier. Un renfort offensif pourrait tout de même arriver mais l’effectif actuel est riche en qualité et en quantité. Roberto De Zerbi ne semble pas en faire un sujet brûlant.
La suite après cette publicité
«Depuis le début de la saison dernière, on fait tout ensemble avec Benatia, les scouts… Toutes les équipes sont conditionnées par les aspects économiques. Ce sera encore le cas sur ce mercato. On a quand même réussi à créer une équipe forte», explique-t-il en conférence de presse ce vendredi.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer