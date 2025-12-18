Mercato OM : les grosses annonces de Pablo Longoria

À l’heure de la mi-saison, Pablo Longoria a dressé un premier état des lieux. Ce jeudi, le président de l’OM avait convié la presse pour un point d’étape, traditionnellement organisé après le dernier match de l’année civile (Marseille jouera encore face à Bourg-en-Bresse samedi en 32es de Coupe de France). Sans limites de temps ni de questions, l’Espagnol a passé en revue l’actualité de son club, troisième de Ligue 1 et encore en lice pour accéder aux barrages de Ligue des Champions. L’occasion, aussi, d’évoquer les sujets brûlants comme le mercato d’hiver. En toute transparence, Longoria a confié que l’objectif prioritaire du club serait de dégraisser.

«Quand tu commences la saison, tu as un objectif économique. Lors du mercato d’été, tu as voyagé plus haut que prévu avec des circonstances imprévues. Le mercato de janvier doit permettre de maintenir le niveau de compétitivité de l’équipe, et chercher à alléger les finances du club.» Le président marseillais n’a pas donné de nom, mais on peut naturellement penser à des éléments tels que Pol Lirola, Neal Maupay ou encore Ulisses Garcia, très peu utilisés par Roberto De Zerbi. Moins à Pierre-Emile Højbjerg, cité à la Juventus dans la presse italienne : «notre position est ferme, dans ce mercato d’hiver, on ne veut pas se priver d’un joueur cadre. Il n’y a aucune possibilité, aujourd’hui ce n’est pas sur la table, je ferme complètement la porte», a rappelé avec force le boss marseillais.

Un renfort offensif pourrait débarquer

Peut-on, à l’inverse, s’attendre à voir des renforts débarquer à Marseille cet hiver ? A priori, oui. «On voit que les postes où nous avons une rotation mineure, c’est peut-être trouver un joueur avec des caractéristiques similaires à celles de Greenwood, qui joue beaucoup. Un joueur offensif de plus dans la rotation ça ferait du sens d’un point de vue sportif», confie Longoria, qui ne devrait toutefois pas faire de folies. Un autre dossier chaud : celui de la prolongation de contrat de Bilal Nadir, qui sera libre en juin.

«Bilal Nadir est passé par différents moments dans son parcours à Marseille avec des débuts compliqués. Je n’aime pas les joueurs en fin de contrat. Bilal est un très bon joueur et on est content de ses performances. Avec ce qu’il s’est passé à Angers (son malaise), c’est une situation individuelle sensible. On est en discussions pour prolonger son contrat, c’est notre souhait», a indiqué Longoria, qui espère également voir de nouveaux jeunes émerger avec le groupe professionnel, à l’image de Vaz ou de Bakola.