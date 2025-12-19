CdF : Lens s’impose tranquillement contre Feignies-Aulnoye

Le leader du Championnat poursuit sa campagne en Coupe de France. Ce vendredi, les Sang et Or affrontaient la modeste équipe de Feignies-Aulnoye (N2) dans son propre stade de Bollaert-Delelis, à guichets fermés, en raison de la proximité de la formation nordiste avec le stade lensois. Mais l’équipe remaniée de Pierre Sage a rapidement ouvert le score grâce à Fofana (1-0, 17e), avant qu’Abdulhamid ne fasse le break avant la pause (2-0, 45e+3).

Après la pause, Lens n’a pas réussi à creuser l’écart en loupant deux penalties, d’abord de Sotoca (53e), puis de Malang Sarr (57e). Mais c’est finalement

Bulatovic, qui a creusé l’écart en seconde période (3-0, 68e) et a permis au RC Lens de valider la qualification en 1/16es de finale contre la petite équipe nordiste, qui a réussi à sauver l’honneur en fin de match grâce à Bonte (3-1, 85e).