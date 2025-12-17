Bayern : Lennart Karl a fait un essai au Real Madrid

Révélation de la saison du côté du Bayern Munich, Lennart Karl (17 ans) est en train de mettre tout le monde d’accord. Le jeune milieu offensif a profité de la blessure de Jamal Musiala pour se frayer une place dans l’équipe et s’est montré performant. Ainsi, il affiche 6 buts et 2 passes décisives en 20 matches cette saison et frappe à la porte de la sélection allemande après avoir réalisé des débuts canons avec les U21 en novembre dernier (3 buts en 2 matches). Pourtant avant d’exploser au Bayern Munich, il aurait pu aller au Real Madrid.

La suite après cette publicité

Dans un podcast sur SZ « Und nun zum Sport », le journaliste Sebastian Leisgang a dévoilé une anecdote sur le jeune Lennart Karl. Quand il avait 10 ans, il avait reçu une invitation du Real Madrid pour passer un essai en juin 2018 : «il a fait un essai au Real Madrid à l’âge de 10 ans. Il y avait des stages d’entraînement au niveau régional, dont un à Großkrotzenburg, dans la région d’Aschaffenburg. De là, il a passé le tour suivant, à Memmingen. Il s’y est de nouveau imposé et a ensuite été invité au Real Madrid, ce qui lui a permis de jouer dans le vénérable stade Bernabéu. Comme vous le savez, l’accord avec le Real Madrid n’a pas abouti à l’époque. Son père m’a confié plus tard qu’il s’en réjouissait, car il estimait que l’enjeu n’était pas son fils, mais plutôt la négociation de contrats pour de grandes agences de conseil. C’est pourquoi cela n’a pas abouti, et avec le recul, la famille ne le regrette absolument pas.» Depuis, Lennart Karl brille au Bayern Munich et a su s’y imposer rapidement.