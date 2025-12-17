Droits TV : Canal+ adresse un tacle à la Ligue 1

Maxime Saada, président du directoire de Canal+, a de nouveau critiqué ouvertement la Ligue de football professionnel (LFP) et fait savoir que son groupe n’a toujours pas besoin de se positionner sur les droits TV de la Ligue 1. Dans une interview accordée au Figaro, il rappelle le conflit historique avec la LFP depuis 2020 et le fiasco Mediapro : « si la Ligue de football n’a pas envie de travailler avec nous, cela devient compliqué. Je ne vais pas les forcer. Nous sommes l’acteur qui en a le moins besoin ! Quand je vois la manière dont cette Ligue traite beIN Sports, son principal financeur, cela ne donne vraiment pas envie ». Malgré les tentatives de rapprochement l’été dernier, notamment avec l’arrivée de Nicolas De Tavernost à la tête de LFP Media, les négociations pour la distribution de la chaîne Ligue1+ ont échoué.

Le dirigeant de Canal+ justifie également le choix stratégique de son groupe en se concentrant sur les contenus les plus attractifs : « nous avons pris le parti d’avoir le meilleur en sport, en séries, en films. Les scores de la Ligue des champions sont sans commune mesure avec ceux de la Ligue 1. La saison dernière, le match PSG-Arsenal a été suivi par 4,1 millions d’abonnés ! » Il affirme ainsi privilégier les compétitions et programmes à forte audience, tout en soulignant que la Ligue 1 reste historiquement importante pour le groupe, mais que l’absence de coopération de la LFP rend tout accord difficile à envisager. Le message est passé !