La Ligue déclare la guerre à Canal + !

La L1 de retour sur Canal +, ce n’est pas pour tout de suite… Alors que la chaîne cryptée - qui avait tout préparé (flux, plan de communication, marketing) pour lancer la distribution de Ligue 1+ en ce milieu de semaine et donc de commercialiser la chaîne de la Ligue à ses abonnés en vue de la 2e journée de L1 - a lancé un ultimatum à la première instance du football français, la LFP a répondu, ce jeudi, à Maxime Saada, le président de Canal+, qui considère avoir un accord de distribution de Ligue 1+. «Il convient de rappeler que nous avons proposé à Canal+ dès le mois de juin, comme à l’ensemble des distributeurs, de pouvoir distribuer auprès de ses abonnés le service Ligue 1+. De manière surprenante, Canal+ a pris l’initiative de rompre publiquement, par voie de presse, les discussions le 27 juin 2025 - misant peut-être sur un échec de notre projet à cette date - avant de reprendre attache avec LFP Media (sans doute au vu des signaux encourageants et positifs qui ont accompagné le lancement de la commercialisation de notre chaine et la mise en place de notre projet)», détaille dans un premier temps Douglas Lowenstein, le responsable des affaires juridiques de LFP Media, la filiale commerciale de la Ligue. Dans la suite de ce courrier, que L’Equipe a pu consulter, Lowenstein ajoute qu’aucun deal n’a été conclu. «Vous êtes ainsi revenus vers nous avec un projet de Term Sheet (conditions pour un accord) seulement la veille du lancement de la chaine Ligue 1+, soit le 14 août. Dans un esprit constructif et d’ouverture, nous avons aussi accepté de commencer à échanger sur ce projet de Term Sheet, alors même que vous proposiez à vos abonnés un match de Premier League en clair le vendredi 15 août venant concurrencer la diffusion de notre première affiche».

Et d’ajouter : «Nous n’avons eu de cesse, notamment publiquement, de souligner que LFP Media espérait, à l’occasion du lancement de Ligue 1+, replacer ses relations avec Canal+ dans un environnement positif. Toutefois, il apparait que votre société a malheureusement persisté dans son attitude hostile et belliqueuse. La tentative grossière par laquelle Canal+ souhaite aujourd’hui contraindre LFP Media à exécuter un prétendu contrat, alors même que celui-ci n’a jamais été formé entre les parties, en est une illustration. Cette démarche choquante ne vise sans doute ni plus ni moins qu’à tenter de venir perturber le bon déroulement de la commercialisation de Ligue 1+, alors même que nous espérions fonder les bases d’un vrai partenariat avec Canal+. Sur le fond, contrairement à ce que vous soutenez de manière erronée, il n’existe aucun contrat entre LFP Media et Canal+ permettant à cette dernière de distribuer Ligue 1+». Pour conclure, le responsable juridique de LFP Media met en garde Maxime Saada. «LFP Media n’entend pas donner une suite favorable à votre mise en demeure. LFP Media vous fait par ailleurs expressément défense de vous prévaloir d’un accord intervenu permettant à Canal+ de commercialiser Ligue 1+. LFP Media vous demande expressément de cesser de perturber les conditions de distribution des acteurs avec lesquels nous avons trouvé un accord en bonne et due forme. En conséquence, nous faisons toute réserve sur les initiatives que vous prendriez reposant sur un prétendu accord avec notre société». Ambiance…