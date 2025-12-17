Inter Miami : Luis Suárez va finalement prolonger

À bientôt 39 ans, la légende du Barça et de Liverpool Luis Suárez s’apprête à prolonger l’aventure avec l’Inter Miami. Selon The Athletic, le club floridien finalise actuellement un nouvel accord avec l’attaquant uruguayen pour la saison 2026. Sacré champion de MLS, il y a quelques semaines, Miami avait laissé planer le doute sur l’avenir de son numéro 9, inutilisé lors de la finale. Une incertitude rapidement levée par le propriétaire Jorge Mas, qui avait confirmé après le titre que la piste d’un retour de Suárez était bel et bien envisagée.

Malgré une fin de saison plus discrète, marquée par une perte de statut dans le onze lors des playoffs, Suárez a livré un exercice statistiquement solide : 17 buts et 17 passes décisives en 50 apparitions toutes compétitions confondues. Réuni à Miami avec Lionel Messi, après les départs à la retraite de Sergio Busquets et Jordi Alba, l’ancien buteur du Barça poursuit ainsi son dernier défi nord-américain. Le club de MLS vient d’ailleurs de s’offrir l’ancien des Spurs et du Real Madrid : Sergio Reguilón.