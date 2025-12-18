La Fédération belge recadre publiquement Rudi Garcia

Une semaine après Vincent Mannaert, le directeur sportif de l’Union belge, Rudi Garcia donnait à son tour rendez-vous à la presse locale ce jeudi. Le sélectionneur des Diables Rouges a fait le point sur ses premiers mois à la tête de la sélection, mais aussi sur la situation du football belge dans son ensemble. Il a notamment critiqué le choix de Bruges de renvoyer son entraîneur Nicky Hayen, qu’il a même qualifié «d’incompréhensible». Pour étouffer le début d’incendie, la Fédération belge a réagi par le biais d’un communiqué en indiquant se désolidariser de ces propos.

La suite après cette publicité

«La Fédération n’a pas apprécié une déclaration de Rudi Garcia, indique l’Union Belge. Face aux critiques formulées par le sélectionneur national à l’égard du FC Bruges concernant le licenciement de Nicky Hayen, il est rappelé qu’une telle décision relève exclusivement des parties concernées et qu’il s’agissait d’une affaire interne au club, comme dans d’autres situations similaires. La Fédération estime qu’il convient de se concentrer sur son propre fonctionnement et ses ambitions. L’Union belge souligne que les relations et la collaboration avec l’ensemble des clubs, à tous les niveaux, se déroulent de manière excellente.»