CdF : Paul Pogba forfait avec Monaco pour le déplacement à Auxerre

Paul Pogba ne participera pas au déplacement de l’AS Monaco à Auxerre dimanche (14h45) pour les 32es de finale de la Coupe de France. Déjà forfait pour le match à Marseille la semaine passée, le milieu de terrain français de 32 ans souffre toujours du mollet gauche, touché lors du dernier entraînement précédant la rencontre au Vélodrome. En conférence de presse vendredi, Sébastien Pocognoli a confirmé son absence sans détours : « Paul sera absent. »

L’entraîneur monégasque a ensuite évoqué l’état d’esprit de son joueur, conscient de sa frustration, mais aussi de sa détermination. « Forcément, le joueur blessé est atteint, un peu attristé de ne pas pouvoir être sur le terrain. Parce que les joueurs ambitieux ont toujours envie d’être sur le terrain, de s’entraîner et de donner à l’équipe. Et Paul est dans cette lignée. Il est ambitieux, il a faim de donner à l’AS Monaco. Mais il a une grosse force de caractère. Déjà, revenir d’où il était est assez spectaculaire. Maintenant, je ne peux pas me projeter pour l’avenir. En tout cas, il travaille. Nous, on est là pour le supporter, quelle que soit la situation. Et ça continuera tout au long de la saison. »