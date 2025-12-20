PSG : Khvicha Kvaratskhelia est malade

Le PSG s’apprête à défier Vendée Fontenay (N3), à 21 heures, pour son 32e de finale de Coupe de France. Pour ce rendez-vous, Luis Enrique devra toutefois composer sans plusieurs cadres (Safonov, Lee, Barcola, Hakimi).

Par ailleurs, Willian Pacho et Marquinhos seront, eux, laissés au repos. En revanche, comme indiqué ce samedi soir par Le Parisien, Khvicha Kvaratskhelia, qui n’a pas fait le déplacement à Nantes, souffre lui d’un syndrome viral.