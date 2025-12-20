Coupe de France : Toulouse se qualifie contre La Duchère, le Paris FC ne tremble pas

Les 32es de finale de la Coupe de France se poursuivaient ce samedi. Après l’élimination de Brest par Avranches ce vendredi soir, aucune équipe de l’élite n’avait glissé lors du multiplex de l’après-midi. Dans les six matches de 18 heures, deux équipes de Ligue 1 étaient impliquées. Sur la pelouse de Lyon-La Duchère, le TéFéCé n’avait pas le droit à l’erreur. Auteurs d’une première partie de saison intéressante, les Violets avaient à cœur de terminer sur une bonne note avec une qualification face à la formation de National 3. Dominateurs en première période, les Pitchounes n’ont pas réussi à matérialiser cette domination par un but malgré de nombreuses situations.

La suite après cette publicité

Finalement, le verrou rhodanien a sauté en seconde période. En forme ces dernières semaines avec deux buts et une passe décisive lors de ses trois derniers matches, Emersonn a ouvert le score à la 51e minute. Dans la foulée, Aron Donnum a doublé la mise sur une belle frappe du gauche (0-2, 56e). Loin d’avoir abdiqué, les Lyonnais ont attaqué et ont réussi à obtenir un penalty transformé par Amir Etien (1-2, 68e). Malgré un ultime baroud d’honneur, La Duchère n’a pas réussi à aller chercher la séance de tirs au but. Malgré la blessure de Kamanzi (57e), Toulouse assure l’essentiel dans le Rhône. En déplacement sur la pelouse de Raon-l’Etape, le Paris FC a passé un début de soirée plus tranquille.

Jonathan Ikoné voit triple, Nancy renverse Grenoble

Face à la formation de Régional 1, les Parisiens ont tranquillement déroulé. Largement supérieurs, les Franciliens ont ouvert le score dès la 17e minute de jeu grâce à Jonathan Ikoné, bien servi par Geubbels (0-1, 17e). Après un énorme trou d’air dans le match, Ikoné s’est offert le doublé à la 69e minute en étant opportuniste dans la surface. Après un penalty obtenu en fin de rencontre, Ikoné s’est même offert un triplé pour sécuriser la qualification du promu francilien pour la suite de l’aventure en Coupe de France.

La suite après cette publicité

En déplacement dans le froid de Béthune, Sochaux s’est sorti d’un bourbier. Après l’ouverture du score des Béthunois, les Sochaliens ont égalisé à l’heure de jeu grâce à un penalty transformé par Kapit Djoco. Par la suite, le FCSM s’est offert un festival en inscrivant trois buts pour assurer sa qualification. Dans le duel entre équipes de Ligue 2, Nancy a été longuement mené. Finalement, en allant chercher l’égalisation à la toute fin de la rencontre (90+2e), les Nancéeins ont obtenu leur qualification lors d’une séance parfaite de leur soirée (5-4 aux t.a.b). Sans montrer un grand visage, Bastia s’est imposé contre Pontivy, club de N3 (0-1), en marquant à la 80e minute. Enfin, Istres est allé chercher sa qualification aux tirs au but contre Mérignac (5-6 t.a.b).

Les résultats de 18h :

Lyon-La Duchère (N3) 1-2 Toulouse FC (L1) : Etien (68e) / Emersonn (51e), Donnum (56e)

Grenoble F38 (L2) 1-1 (4-5 t.a.b) AS Nancy Lorraine (L2) : Zahui (53e) / Tacalfred (90+2e)

SA Mérignac (R1) 0-0 (5-6, t.a.b) Istres FC (N2)

Stade Béthunois (R1) 2-4 FC Sochaux-Montbéliard (N) : Niangadou (32e, 90+2e) / Djoco (61e), Mendes (78e, 89e), Fofana (83e)

US Raon (R1) 0-3 Paris FC (L1) : Ikoné (32e, 79e, 87e)

GSI Pontivy (N3) 0-1 SC Bastia (L2) : Tomi (80e)