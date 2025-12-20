Coupe de France : le PSG termine l’année en beauté contre Fontenay

Avant de conclure son année exceptionnelle, marquée par un sixième et dernier titre en Coupe Intercontinentale contre Flamengo, le Paris Saint-Germain affrontait l’actuel cinquième de N3, à la Beaujoire : Fontenay-le-Comte. En raison de l’adversité, le PSG faisait logiquement tourner son effectif et plusieurs avaient droit à leur premier match en professionnel, dont David Boly et le portier Renato Marin. Le Ballon d’Or Dembélé portera le brassard de capitaine en attaque, avec Ramos et Doué.

Le début de match a d’ailleurs été assez équilibré entre les deux formations et Fontenay s’est même permis quelques constructions pour aller titiller le bloc adverse, malgré une possession nettement parisienne. Et cela s’est concrétisé rapidement grâce à un bel appel de Doué à la limite du hors-jeu et bien servi par Dembélé (1-0, 25e). Après avoir été déséquilibré dans la surface, Ramos offrait un penalty aux Parisiens et transformé par Dembélé (2-0, 35e). Le seul bémol reste la blessure à la cheville du jeune Boly quelques instants plus tôt (29e).

Les Titis ont bien géré

La deuxième période a été encore plus compliquée à vivre pour les pensionnaires de N3, en manque de condition physique face à une formation parisienne qui a accéléré le rythme. Doué était proche d’un but splendide après avoir éliminé cinq adversaires, mais le portier de Fontenay effectuait l’arrêt parfait (52e). Mais après un bon mouvement collectif, Mayulu, repositionné piston droit après la blessure de Boly, pouvait parfaitement servir Ramos pour le troisième but (3-0, 52e). Avant que le Portugais ne s’offre un doublé express en profitant d’une erreur de la défense vendéenne (4-0, 58e).

En grande maîtrise, le Paris Saint-Germain s’est contenté de gérer la fin de match et termine son année parfaite sur une dernière qualification en 1/16es de finale de Coupe de France. Avant d’enchaîner avec un mois de janvier chargé par le derby contre le Paris FC, le Trophée des Champions contre l’OM et la suite de la Ligue des Champions. L’épopée s’arrête là pour Fontenay, qui aura été solide pendant la première période et aura même réveillé Marin avant la fin de match (86e). Une prestation dont ils se souviendront, face aux vainqueurs en titre de la C1.