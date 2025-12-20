Vendée Fontenay - PSG : les compositions officielles

Le Paris Saint-Germain fait son entrée en lice en Coupe de France et affronte Vendée Fontenay en 32e de finale, pensionnaire de National 3. Le club de la capitale est l’immense favori de cette opposition, les Parisiens sont également en confiance après le gain de la Coupe Intercontinentale. En face, Fontenay vit un rêve éveillé et compte réaliser un grand match ce soir, c’est un rendez vous historique pour le club vendéen. Cette affiche est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

La suite après cette publicité

Du côté des compositions d’équipes, Luis Henrique opte pour un 4-3-3. Renato Marin dans le but, Boly et Hernandez latéraux, Zabarnyi et Beraldo forment la charnière. Un milieu de terrain 100% français avec Mayulu, Ndjantou et Zaïre-Emery. Enfin pour l’attaque, Doué et Dembélé accompagnent Ramos. Les Vendéens démarrent eux aussi en 4-3-3, il faudra surveiller le trio offensif et tout particulièrement Diawara, auteur d’un doublé lors du tour précédent.

Les compositions

Vendée Fontenay : Renou - Bisleau, Leriche, Fromaget, Moisdon - Bremond, Vinet, Keita - Belbachir, Millimono, Diawara

PSG : Renato Marin - Boly, Zabarnyi, Beraldo, Hernandez - Mayulu, Zaïre-Emery, Ndjantou - Dembélé, Ramos, Doué