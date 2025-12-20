Menu Rechercher
Commenter 29
Coupe de France

Vendée Fontenay - PSG : les compositions officielles

Par Mikael Mazaleyrat
1 min.
Ousmane Dembélé @Maxppp
Vendée FF 0-2 PSG

Le Paris Saint-Germain fait son entrée en lice en Coupe de France et affronte Vendée Fontenay en 32e de finale, pensionnaire de National 3. Le club de la capitale est l’immense favori de cette opposition, les Parisiens sont également en confiance après le gain de la Coupe Intercontinentale. En face, Fontenay vit un rêve éveillé et compte réaliser un grand match ce soir, c’est un rendez vous historique pour le club vendéen. Cette affiche est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

La suite après cette publicité

Du côté des compositions d’équipes, Luis Henrique opte pour un 4-3-3. Renato Marin dans le but, Boly et Hernandez latéraux, Zabarnyi et Beraldo forment la charnière. Un milieu de terrain 100% français avec Mayulu, Ndjantou et Zaïre-Emery. Enfin pour l’attaque, Doué et Dembélé accompagnent Ramos. Les Vendéens démarrent eux aussi en 4-3-3, il faudra surveiller le trio offensif et tout particulièrement Diawara, auteur d’un doublé lors du tour précédent.

Les compositions

Vendée Fontenay : Renou - Bisleau, Leriche, Fromaget, Moisdon - Bremond, Vinet, Keita - Belbachir, Millimono, Diawara

PSG : Renato Marin - Boly, Zabarnyi, Beraldo, Hernandez - Mayulu, Zaïre-Emery, Ndjantou - Dembélé, Ramos, Doué

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (29)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe de France
Vendée FF
PSG

En savoir plus sur

Coupe de France Coupe de France
Vendée FF Logo Vendée Fontenay Foot
PSG Logo Paris Saint-Germain
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier