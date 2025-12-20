Menu Rechercher
Premier League : Arsenal enchaîne contre Everton et reste leader, Leeds écrase Crystal Palace

Par Jordan Pardon
Everton 0-1 Arsenal

Arsenal et Manchester City sont encore partis pour se livrer une lutte sans merci. Après la victoire de Manchester City face à West Ham dans l’après-midi (3-0), les Gunners ont répondu à leurs rivaux en prenant le meilleur sur Everton (1-0). Un succès acquis grâce à un but de Gyökeres sur penalty (27e), son premier depuis presque deux mois. Grâce à cette victoire, Arsenal reprend la tête du championnat.

Classement général Premier League

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Arsenal Arsenal 39 17 +21 12 3 2 31 10
2 Logo Man City Man City 37 17 +25 12 1 4 41 16
3 Logo Aston Villa Aston Villa 33 16 +8 10 3 3 25 17
4 Logo Chelsea Chelsea 29 17 +12 8 5 4 29 17
5 Logo Liverpool Liverpool 29 17 +3 9 2 6 28 25
6 Logo Sunderland Sunderland 27 17 +2 7 6 4 19 17
7 Logo Man United Man United 26 16 +4 7 5 4 30 26
8 Logo Crystal Palace Crystal Palace 26 17 +2 7 5 5 21 19
9 Logo Brighton Brighton 24 17 +2 6 6 5 25 23
10 Logo Everton Everton 24 17 -2 7 3 7 18 20
11 Logo Newcastle Newcastle 23 17 +1 6 5 6 23 22
12 Logo Brentford Brentford 23 17 -1 7 2 8 24 25
13 Logo Tottenham Tottenham 22 17 +3 6 4 7 26 23
14 Logo Bournemouth Bournemouth 22 17 -3 5 7 5 26 29
15 Logo Fulham Fulham 20 16 -3 6 2 8 23 26
16 Logo Leeds Leeds 19 17 -7 5 4 8 24 31
17 Logo Nottingham Nottingham 18 16 -8 5 3 8 17 25
18 Logo West Ham West Ham 13 17 -16 3 4 10 19 35
19 Logo Burnley Burnley 11 17 -15 3 2 12 19 34
20 Logo Wolverhampton Wolverhampton 2 17 -28 0 2 15 9 37
Voir le classement complet

Dans l’autre rencontre du soir, Leeds s’est imposé 4-1 face à Crystal Palace. Calvert-Lewin a surfé sur son excellente forme du moment (4 buts sur ses 4 derniers matchs face à Man City, Chelsea, Liverpool, Brentford), mais cette fois en frappant par deux fois (38e, 45+4e). Ampadu (60e) et Stach (90+11e) ont fini le travail, alors que Devenny avait réduit l’écart un peu plus tôt dans le temps additionnel (90+2e).

