Premier League

Liverpool : Alexander Isak buteur et… blessé

Par Josué Cassé
1 min.
Alexander Isak @Maxppp
Tottenham 1-2 Liverpool

Dans le cadre de la 17e journée de Premier League, Tottenham accueille Liverpool. Réduits à dix après l’expulsion de Xavi Simons, les Spurs ont finalement craqué au retour des vestiaires. Entré à la pause et servi par Wirtz, Alexander Isak débloquait la situation d’une frappe précise (56e).

CANAL+ Foot
C'EST TERRIBLE POUR ALEXANDER ISAK : IL MARQUE MAIS SE BLESSE ET DOIT SORTIR EN PLEURS 😳

#TOTLIV | #PremierLeague
Un but ô combien précieux que l’attaquant suédois n’a cependant pas pu fêter. Blessé par Romero sur l’action et semblant souffrir de la jambe, le buteur des Reds était finalement contraint de céder sa place à Frimpong dans la foulée. Reste désormais à connaître la gravité de cette blessure…

Pub. le - MAJ le
