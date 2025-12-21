Liverpool a déjà choisi le remplaçant de Mohamed Salah

Mohamed Salah rejouera-t-il avec Liverpool ? Pour beaucoup d’observateurs, son entrée en jeu face à Brighton le week-end dernier (2-0) était peut-être la dernière occasion de voir la vedette égyptienne sous la tunique des Reds. Et pour cause, l’attaquant est parti rejoindre sa sélection pour la CAN 2025 au Maroc, alors que le mercato hivernal va ouvrir ses portes début janvier.

Ses déclarations en début de mois, critiquant son club et ouvrant clairement la porte à un départ, ne lui ont toujours pas été pardonnées sur les rives de la Mersey, même si la presse locale explique que les tensions se sont un peu calmées avec Arne Slot. Derrière, on a eu confirmation que l’Arabie saoudite rêvait toujours d’attirer le numéro 11 des Reds dans ses rangs, alors que ce dernier ne dirait pas non à un nouveau challenge en Premier League.

Liverpool veut se renforcer cet hiver

Et forcément, il faudra le remplacer. Comme l’indique The Guardian, les Reds ont déjà une petite idée… Antoine Semenyo est ainsi considéré comme le remplaçant idéal de Salah. L’ailier de 25 ans de Bournemouth, qui ne sera pas à la CAN puisque le Ghana n’est pas qualifié, est très apprécié par Liverpool… et c’est réciproque.

Le média indique ainsi que le joueur, aussi convoité par Manchester United, Tottenham et Manchester City, serait plutôt tenté par les Reds. Mieux, il aurait une clause libératoire activable en début du mois de janvier d’un peu moins de 75 millions d’euros, ce qui faciliterait clairement un départ. Cette saison, il a inscrit huit buts et réalisé trois passes décisives en 16 rencontres de Premier League et affiche une capacité déconcertante à faire des différences devant, en bonne partie grâce à sa vitesse.