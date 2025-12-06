Liverpool : Mohamed Salah détruit Arne Slot et évoque un départ cet hiver !

Liverpool est au plus mal. Actuellement à la huitième place du classement de Premier League, les Reds ont encore déjoué sur la pelouse de Leeds United. Malgré un doublé d’Hugo Ekitike, Liverpool a subi une remontée en seconde période, avant de reprendre l’avantage… et de concéder encore un match nul dans les derniers instants (3-3). Un résultat frustrant dans lequel Arne Slot a encore été critiqué. Mais cette fois, c’est directement Mohamed Salah (22 ans) qui n’a clairement pas épargné son manager.

Comme contre West Ham United fin novembre, l’Égyptien a débuté sur le banc face aux Peacocks. Salah a assuré qu’il entretenait auparavant une bonne relation avec Slot — qui a mené Liverpool au titre de Premier League la saison dernière - mais que tout s’est effondré. «Je suis très, très déçu. J’ai tellement fait pour ce club au fil des années, et surtout la saison dernière. Maintenant, je suis assis sur le banc et je ne sais pas pourquoi. On dirait que le club m’a jeté sous le bus. C’est ce que je ressens. Il est très clair pour moi que quelqu’un voulait que je porte toute la responsabilité», a-t-il froidement lâché.

Mohamed Salah pense à un départ cet hiver

Mais ce n’est pas fini. Mohamed Salah ajoute que Liverpool n’a pas respecté les promesses qui lui avaient été faites lorsqu’il a signé un nouveau contrat de deux ans, d’environ 500 000 euros par semaine, l’été dernier. «J’ai reçu beaucoup de promesses cet été et jusqu’ici, j’ai été sur le banc pendant trois matchs, donc je ne peux pas dire que les promesses sont tenues. J’ai souvent dit que j’avais une bonne relation avec le coach, et soudain, il n’y a plus aucune relation. Je ne sais pas pourquoi, mais j’ai l’impression que quelqu’un ne veut plus de moi au club», a ajouté l’Égyptien.

Enfin, Mohamed Salah a été interrogé sur la possibilité qu’il ait disputé son dernier match avec Liverpool après huit années et possiblement vers l’Arabie saoudite. «Dans le football, on ne sait jamais. Je n’accepte pas cette situation. J’ai tellement fait pour ce club. Je ne veux pas répondre à cette question (sur l’Arabie saoudite), parce que le club va m’emmener dans une direction différente. Après tout ce que j’ai fait pour ce club, ça fait très mal, vraiment. Imaginez : vous allez de chez vous au club sans savoir si vous allez débuter (…) Je suis dans ce club, j’ai marqué plus que n’importe qui de ma génération. Depuis que je suis en Premier League, je ne pense pas que quelqu’un ait marqué plus de buts ou fait plus de passes décisives que moi. Dans toute la Premier League. Si j’étais ailleurs, tout le monde irait dans les médias pour défendre les joueurs. Je suis le seul dans cette situation». C’est très chaud du côté de Liverpool…