Le malaise Mohamed Salah prend de l’ampleur à Liverpool

Liverpool est encore loin d’être soigné. Le décevant match nul à Anfield hier soir contre Sunderland (1-1) est venu le rappeler. La victoire sur la pelouse de West Ham le week-end dernier a vite été oubliée. Comme au London Stadium, Arne Slot avait décidé de se passer de Mohamed Salah au coup d’envoi pour privilégier le même quatuor offensif avec Szoboszlai et Gakpo sur les ailes, et Wirtz dans l’axe en soutien d’Isak. Cette fois, ça n’a pas bien fonctionné et le technicien hollandais a fait entrer l’Égyptien dès la pause, après l’avoir laissé sur le banc sur l’ensemble du match précédent.

La suite après cette publicité

Mais ce choix n’a guère été plus payant. En 45 minutes, Salah a en réalité donné des signes d’inquiétude sur son niveau actuel, confirmant ses difficultés du début de saison (5 buts et 3 passes en 19 matchs toutes compétitions confondues). Il n’a cadré aucune de ses deux frappes, raté ses 3 tentatives de dribbles, perdu ses 4 duels disputés et réussi un seul de ses 5 centres. Au bout du compte, l’ailier a inquiété plus qu’autre chose et confirme qu’il n’est à l’heure actuelle plus qu’un joueur en sortie de banc. Une solution déplaisante de l’aveu même de Slot en conférence de presse.

La suite après cette publicité

Slot déplore de devoir mettre Salah sur le banc

«Ce n’est agréable ni pour vous, ni pour un supporter de Liverpool, ni pour moi. C’est un joueur qui a été si important pour nous. On a envie de le voir sur le terrain, en train marquer des buts et de faire quelque chose d’exceptionnel, plutôt que d’avoir la caméra braquée sur lui lorsqu’il n’est pas sur le terrain», réagissait l’entraîneur, dont l’avenir n’est pas plus en danger que cela. Il reconnaît en plus de cela que la solution Szoboszlai n’est pas tenable à plus long terme. Aligner le Hongrois en tant qu’ailier revient à se priver de ses talents dans l’axe du terrain, dans un rôle de numéro 8.

«Dominik est un milieu de terrain qui pourrait nous dépanner comme latéral ou ailier si besoin. Mais il est avant tout un milieu de terrain.» Slot ne parvient pas à trouver le bon équilibre entre tous les talents dont il a à disposition. Il compte toujours sur Salah bien sûr, alors même que ce dernier va rapidement rejoindre sa sélection pour participer à sa 5e Coupe d’Afrique des Nations, qu’il n’a encore jamais remporté malgré deux finales disputées. Personne en Angleterre ne tente d’expliquer cette méforme par la perspective de la compétition continentale, et de la possibilité de lever le pied en club pour se préserver en sélection.

La suite après cette publicité

La saison de trop ?

Non, le problème semble être plus important encore, c’est dire la préoccupation du moment, d’autant que l’Égyptien a été prolongé de deux saisons supplémentaires à prix d’or, après avoir remporté une nouvelle Premier League et un trophée de joueur de l’année. «On sent bien que quelque chose doit céder» lâche Jamie Redknapp sur le plateau de Sky Sports. «Mohamed Salah ne se contentera jamais d’un rôle secondaire dans cette équipe. Maintenant la confiance est rompue, surtout avec quelqu’un comme Salah, il a besoin de cette confiance et de cet amour de la part d’un manager», affirme-t-il, évoquant même «la saison de trop».

Le consultant pose aussi la question d’un départ précipité dès les prochains mois, alors que le joueur de 33 ans était courtisé par l’Arabie saoudite l’été dernier. «Que ce soit en janvier ou en été, s’il trouve les bons clubs, je pense qu’il mérite le droit de partir, si les choses ne se déroulent pas comme il le souhaite. Je ne pense pas que cela se terminera bien dans les deux cas», a ajouté Redknapp. D’autres observateurs sont sur la même longueur d’onde. Le Liverpool Echo retient l’action de la dernière minute hier, lorsque l’entrant Federico Chiesa, pourtant en délicatesse depuis son arrivée au club, a sauvé son équipe après un sprint de 70 mètres.

La suite après cette publicité

La CAN lui fera-t-elle du bien ?

«L’action de Federico Chiesa en disait long, comme un message envoyé à Mohamed Salah et à Liverpool», écrit le média. Avant le grand départ pour la CAN, les Reds ont encore trois matchs avec leur star. Cette "pause", serait-elle un mal pour un bien ? Le club serait privé de son joueur mais il pourrait aussi se remettre la tête à l’endroit le temps d’une belle campagne au Maroc. Virgil van Dijk, l’homme avec qui il a tout gagné à Liverpool croit toujours en lui. «J’ai besoin de lui comme un des leaders. Je ne m’inquiète pas. Il est déçu, mais c’est tout à fait normal. Si on n’est pas déçu de ne pas jouer deux matchs d’affilée, c’est qu’il y a un problème. Puis on passe à autre chose.» Cette autre chose, ce sont des performances qui se font attendre.