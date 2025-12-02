La CAN pose déjà des soucis à plusieurs clubs

J-19 avant la Coupe d’Afrique des Nations. Une compétition qui se déroulera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc. Avant ce rendez-vous capital, les sélections nationales commencent tout doucement à dévoiler leurs listes. C’est le cas de la République Démocratique du Congo. Lundi, Sébastien Desabre a dévoilé les noms de 26 Léopards convoqués pour cette compétition. Blessé au genou, Yoane Wissa (Newcastle) manque à l’appel. Le Cameroun a également levé le voile sur les 28 joueurs sélectionnés par son nouveau coach David Pagou. Une liste qui fait parler puisque Vincent Aboubakar, André Onana, Michael Ngadeu, Martin Hongla, Zambo Anguissa, Jackson Tchatchoua, Moumi Ngamaleu et Choupo-Moting manquent à l’appel. Une mauvaise nouvelle pour les principaux intéressés. Moins pour leurs clubs respectifs.

Liverpool veut garder Salah jusqu’à la date limite

Pour ceux qui ne sont pas forfaits en raison de pépins physiques, ils vont pouvoir continuer à jouer pour leurs équipes. Tous les clubs n’auront pas cette chance puisque certains vont devoir faire sans leurs éléments participant à la Coupe d’Afrique des Nations. C’est le cas de Liverpool qui devra évoluer sans Mohamed Salah, sélectionné avec l’Égypte. Si son pays va au bout, le Pharaon pourrait manquer jusqu’à sept rencontres avec les Reds. En effet, il serait absent contre Tottenham, Wolverhampton, Leeds United, Fulham, Arsenal, Burnley et un match de FA Cup dont le tirage au sort n’a pas encore eu lieu, rappelle le Liverpool Echo. Moins en forme sur ses dernières sorites avec les pensionnaires d’Anfield, Salah reste malgré tout un joueur important pour le club de la Mersey.

Un club qui compte sur le délai accordé par la FIFA pour compter plus longtemps sur lui. Hier, le Daily Mail a révélé que l’instance dirigeante du football mondial a autorisé les clubs de Premier League à conserver leurs joueurs africains jusqu’au 15 décembre. Donc Arne Slot pourra utiliser Salah jusqu’au match face à Brighton prévu le 13 décembre avant qu’il s’envole pour disputer un match amical face au Nigéria le 14 décembre. Le LFC peut décider de ne pas libérer son joueur avant la date prévue. Arne Slot a évoqué le sujet en conférence de presse. « Oui, oui, on nous a communiqué une date. Je crois que c’est la FIFA qui s’en occupe, je ne sais pas exactement. Mais ce sera le 15 décembre. »

Une préparation tronquée pour les nations

Le Néerlandais a ajouté : « mais comme toujours dans ce genre de situations, il y a un joueur impliqué, ainsi que la nation impliquée – l’Égypte en l’occurrence – et le club. Et on discute toujours de ce qui est le mieux pour nous trois. Je pense que notre façon de travailler au sein de ce club repose sur une communication constante entre le joueur, le club et la sélection nationale. Ce n’est donc pas nouveau. Cela reste inchangé. Que ce soit à leur retour ou à leur départ, la FIFA a fixé la date limite de leur libération au 15. » Des discussions sont donc en cours avec la Fédération égyptienne (EFA), qui aimerait compter sur sa star le plus vite possible. L’Égypte est dans la même situation concernant Omar Marmoush.

Le Manchester Evening News écrit à ce sujet : « Manchester City risque de froisser la sélection égyptienne en ne prévoyant pas de faire jouer Omar Marmoush lors des matches amicaux précédant la Coupe d’Afrique des Nations. Les Cityzens souhaitent conserver leur attaquant pour les quatre prochaines rencontres avant son départ pour le Maroc et la compétition continentale. Le sélectionneur Hossam Hassan souhaite que Marmoush et la star de Liverpool, Mohamed Salah, soient présents pour le match amical contre le Nigeria, l’Égypte cherchant à confirmer son statut de favorite pour la victoire finale. Dans ce contexte, des discussions ont eu lieu entre la Fédération égyptienne de football et Manchester City afin d’étudier la possibilité de négocier la libération de Marmoush. »

Guardiola et City poussent au-delà des délais

La publication anglaise poursuit : « il semblerait toutefois que Manchester City ne souhaite libérer Marmoush que pour le tournoi lui-même. Le premier match de l’Égypte n’ayant lieu que le 22 décembre, les Cityzens prévoient de le laisser partir après leur rencontre de Premier League à Crystal Palace le 14 décembre. Il jouera contre Fulham, Sunderland, le Real Madrid et Crystal Palace avant de rejoindre la sélection égyptienne. Marmoush pourrait manquer jusqu’à dix matchs si l’Égypte remporte la finale au Maroc, qui n’aura lieu que le 18 janvier. En son absence, City disputera des matchs de Premier League, de Ligue des champions, de FA Cup et de Carabao Cup, tandis que son prochain match de Ligue des champions se jouera à l’extérieur contre Bodo Glimt le 20 janvier. »

Comme les Pharaons, les Fennecs font aussi face à une demande du genre de la part de Manchester City pour Rayan Aït-Nouri. Le Mirror assure que Pep Guardiola souhaite que son latéral gauche reste avec son club jusqu’au 17 décembre, soit deux jours après le début du stage de l’Algérie, car City a plusieurs matches importants à jouer. Il en aurait fait la demande à la FAF et à Vladimir Petkovic, qui auront le dernier mot. Le Maroc est confronté au même problème avec Yassine Bounou. Plusieurs médias, dont Afrik Foot, expliquent qu’Al-Hilal fait pression pour conserver son gardien. Mais les Lions de l’Atlas sont dans leur bon droit et ils pourront compter sur leur joueur. Organisée en plein milieu de la saison, la CAN ne fait pas les affaires de certains clubs, prêts à tout pour ne pas perdre trop longtemps leurs joueurs.