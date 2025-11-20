Liverpool : les étonnantes accusations qui pèsent sur Mohamed Salah

Hier soir, Achraf Hakimi a été sacré Ballon d’Or africain devant Victor Osimhen et Mohamed Salah. Le Pharaon n’a pas participé à la cérémonie des CAF Awards 2025 qui s’est tenue à Rabat. Une nouvelle fois absent, il a été pointé du doigt par certains médias africains qui estiment qu’il aurait malgré tout dû faire le déplacement. Mais il faut rappeler qu’il a été libéré il y a quelques jours par la sélection égyptienne afin de se reposer. Un voyage au Maroc n’était donc pas dans ses plans, sachant qu’il était très probable qu’il ne soit pas sacré. Mais il n’y a pas qu’en Afrique que le joueur de Liverpool a les oreilles qui sifflent.

En effet, il fait également l’objet de critiques importantes concernant sa saison chez les Reds et surtout concernant son rôle au sein de l’équipe. Titulaire aux yeux d’Arne Slot, l’international égyptien a déjà participé à 16 rencontres toutes compétitions confondues cette saison, dont 14 en tant que titulaire. En ce qui concerne sa ligne de statistiques, il a marqué 5 buts et délivré 3 assists. Des chiffres corrects. Mais ils ne disent pas tout. Salah est moins rayonnant et impactant tant individuellement que collectivement.

Salah empêcherait Wirtz d’éclore

Surtout, il n’aide pas son équipe. C’est ce dont on l’accuse en Allemagne, où on estime qu’il est responsable des problèmes du LFC, qui est actuellement huitième au classement de Premier League, et de l’intégration compliquée de Florian Wirtz. Sport Bild explique : «il est frappant de constater qu’il a négligé Wirtz et qu’il n’a pas mis en valeur les autres recrues estivales, dont le coût total avoisine le demi-milliard d’euros. Salah a délivré trois passes décisives cette saison, toutes menant à des buts, et toutes pour des joueurs présents au club depuis plus longtemps. Salah devient un problème majeur de plus en plus important pour Liverpool et Wirtz.»

La publication allemande a ajouté : «il est le roi des champions, semblant bloquer leur nouveau départ prometteur. Et par conséquent, l’avenir de son successeur à la tête de l’attaque : Wirtz, recruté pour 140 millions d’euros. Il ne fait aucun doute qu’il est destiné à être le leader de l’avenir. La question est de savoir qui détrônera Salah. Le club, l’entraîneur ou ses coéquipiers ? Il semble tout à fait possible que Salah s’installe en Arabie saoudite durant l’été 2026.» En Allemagne, on estime que le Pharaon empêche Wirtz de s’épanouir et de jouer à son meilleur niveau. Le Daily Mail ajoute qu’une campagne de dénigrement a été lancée là-bas contre Mo Salah, qui est considéré comme le boulet des Reds. Pourtant, Slot et Liverpool lui font confiance et espèrent retarder son départ pour la CAN. Une période durant laquelle Wirtz n’aura plus d’excuses et pourra déployer totalement ses ailes si on se fie à la presse allemande.