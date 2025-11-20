Droits TV : Canal+ en position favorable pour la Ligue des Champions

L’UEFA a décidé de relancer la bataille autour des droits télévisés de ses Coupes d’Europe pour le cycle 2027-2031. Après un premier tour jugé insuffisant malgré des offres déjà élevées, l’instance européenne a lancé hier un deuxième tour d’enchères. Tous les lots mis en vente en France, qu’il s’agisse de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa ou de la Ligue Conférence, sont concernés par cette nouvelle manche, signe d’une volonté claire : faire grimper les mises pour approcher l’objectif colossal de 5 milliards d’euros annuels de revenus médias. Dans d’autres pays majeurs, comme l’Allemagne, l’Italie ou l’Angleterre, certains lots auraient déjà trouvé preneur.

En France, rien n’est encore scellé, mais comme le rapporte L’Équipe, Canal+ (diffuseur actuel) a proposé une offre jugée suffisamment solide pour rester en course sur les lots premium A1 et A2, ceux des plus belles affiches européennes. La chaîne cryptée pourrait toutefois changer de stratégie, privilégiant désormais les plus grandes rencontres plutôt qu’un achat global. Le lot B, qui regroupe l’intégralité des autres matches, susciterait l’intérêt d’autres acteurs, dont beIN Sports. Affaire à suivre…