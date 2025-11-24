Luis Campos dévoile son meilleur moment au PSG

Présent au Campus PSG, ce lundi, à l’occasion des 50 ans du centre de formation parisien, Luis Campos est revenu sur une discussion décisive entre Luis Enrique et les entraineurs des équipes de jeunes. Un moment que le directeur sportif francilien décrit comme le plus beau moment de son aventure dans la capitale française. «La première chose d’importante que l’on a créée ici : c’est l’opportunité de tous les entraîneurs, de partager. Il y avait un rendez-vous de 2 heures sur ça. Cela a été le meilleur moment que j’ai passé dans ce club. C’était un moment de partage. Luis Enrique pouvait exposer ces principes de jeu», a tout d’abord déclaré le directeur sportif.

Et de poursuivre : «Luis Enrique a dit: 'Je ne vous donne pas des idées d’entraînements, comment jouer…' mais il a dit: 'Je vous explique ma méthode de travail. C’est à vous de créer vos exercices en vous adaptant à vos joueurs.' Les joueurs quand ils montent ils doivent comprendre ces principes. Comme ça quand ils montent ils ne sont pas en difficulté». Une méthode qui a finalement porté ses fruits au regard de la montée en puissance récente de Quentin Ndjantou et consorts…