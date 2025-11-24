LdC : l’arbitre de PSG-Tottenham est connu

Tombeur du HAC samedi soir, le PSG s’apprête à retrouver la scène européenne. Avec ou sans Ousmane Dembélé ? Telle est la question. En attendant, le club de la capitale connaît enfin l’arbitre qui officiera mercredi soir, au Parc des Princes.

La suite après cette publicité

En effet, l’Allemand, Felix Zwayer sera l’arbitre du match PSG - Tottenham. Pour rappel, il avait été désigné pour arbitrer la demi-finale retour de Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal la saison dernière.