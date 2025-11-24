Menu Rechercher
LdC : l’arbitre de PSG-Tottenham est connu

Par Josué Cassé
João Neves et Vitinha @Maxppp
Tombeur du HAC samedi soir, le PSG s’apprête à retrouver la scène européenne. Avec ou sans Ousmane Dembélé ? Telle est la question. En attendant, le club de la capitale connaît enfin l’arbitre qui officiera mercredi soir, au Parc des Princes.

En effet, l’Allemand, Felix Zwayer sera l’arbitre du match PSG - Tottenham. Pour rappel, il avait été désigné pour arbitrer la demi-finale retour de Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal la saison dernière.

Pub. le - MAJ le
