Menu Rechercher
Commenter 15
Officiel Ligue des Champions

LdC : un arbitre polémique dirigera OM-Newcastle

Par Matthieu Margueritte
1 min.
L'Orange Vélodrome, stade de l'Olympique de Marseille. @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+ FOOT
Marseille Newcastle Voir sur CANAL+ FOOT

Vingt-cinquième du classement de la Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille va devoir s’imposer à l’occasion de la réception de Newcastle pour croire en ses chances de qualification. Pour diriger ce match, l’UEFA a choisi de faire confiance à l’Italien Maurizio Mariani. Ce dernier ne manquera pas de faire parler de lui sur la Canebière.

La suite après cette publicité

En effet, M. Mariani avait déclenché une vive polémique au moment d’être nommé pour arbitrer le match de C1 entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich alors qu’il avait été suspendu en Italie. De quoi rajouter un peu plus de tension à des Phocéens déjà bien agacés par les récentes erreurs d’arbitrage subies en Ligue des Champions.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (15)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Marseille
Newcastle

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Marseille Logo Marseille
Newcastle Logo Newcastle
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier