LdC : un arbitre polémique dirigera OM-Newcastle

Vingt-cinquième du classement de la Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille va devoir s’imposer à l’occasion de la réception de Newcastle pour croire en ses chances de qualification. Pour diriger ce match, l’UEFA a choisi de faire confiance à l’Italien Maurizio Mariani. Ce dernier ne manquera pas de faire parler de lui sur la Canebière.

En effet, M. Mariani avait déclenché une vive polémique au moment d’être nommé pour arbitrer le match de C1 entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich alors qu’il avait été suspendu en Italie. De quoi rajouter un peu plus de tension à des Phocéens déjà bien agacés par les récentes erreurs d’arbitrage subies en Ligue des Champions.