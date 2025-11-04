Une grosse polémique éclate avant PSG-Bayern Munich

Ce soir, les amoureux de ballon rond vont en avoir pour leur compte. Plusieurs chocs sont au menu de cette 4e journée de la phase de championnat de l’UEFA Champions League. En effet, Liverpool va affronter le Real Madrid à Anfield. Dans le même temps, le PSG, tenant du titre, va recevoir le Bayern Munich au Parc des Princes. Une équipe qui est en forme et invaincue pour le moment cette saison. En Allemagne, on croit fort en la victoire des Bavarois. C’est le cas de Bild qui a écrit : «le Bayern Munich affronte le Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue des champions, dans un match décisif. Cette rencontre entre les deux meilleures équipes du championnat pourrait-elle déterminer qui est actuellement la meilleure équipe d’Europe ? En réalité, ce match est bien plus qu’une simple rencontre de Ligue des Champions; c’est le plus grand test de leur parcours européen jusqu’à présent. Avec 15 victoires en 15 matches, les stars de Kompany peuvent désormais démontrer toute leur valeur face aux autres équipes européennes.»

Le choix de l’arbitre pose question

Nos confrères de Fussball Transfers sont du même avis. «Le Bayern est favori. Ils ont perdu en Coupe du Monde des Clubs contre le PSG et, selon nous, ils étaient meilleurs. Ce sera un match serré. Le Bayern est actuellement en pleine forme. Quant au PSG, les joueurs clés de l’année dernière, Donnarumma et Dembélé, ne sont plus là ou sur le banc ce soir. » Lothar Matthaus partage ce sentiment. «Le Paris Saint-Germain sera le prochain adversaire. Mardi, deux des meilleures équipes européennes s’affronteront. Toutes deux possèdent des effectifs de grande qualité, mais Paris ne compte pas de Kane, d’Olise, de Kimmich ni de Neuer. L’équipe de France a réalisé un parcours exceptionnel en Ligue des Champions jusqu’à présent, mais elle a déjà concédé des points et perdu un match en Ligue 1. Le Bayern est une machine bien huilée, en pleine confiance. Par conséquent, je le dis : Paris n’est absolument pas favori.» Tout est donc réuni pour que les Bavarois soient performants ce soir.

Mais il ne faut pas sous-estimer le PSG qui, malgré quelques absences, reste une équipe redoutable. Il faudra aussi composer avec l’arbitre de la rencontre. Il s’agit de l’Italien Maurizio Mariani. Ce dernier a déjà sifflé un match du PSG. C’était lors du 1/4 de finale aller de C1 l’an dernier face à Aston Villa (3-1). Mais le choix de cet arbitre de 43 ans fait polémique puisqu’il a été récemment suspendu. Au sifflet lors du match entre l’Inter et Naples, il a accordé un pénalty controversé à la 28e minute de jeu le 25 octobre dernier, après un contact jugé léger entre Henrikh Mkhitaryan et Giovanni Di Lorenzo, qui est tombé dans la surface. L’homme au sifflet avait laissé le jeu se poursuivre avant d’accorder un pénalty, à la suite d’une suggestion de son adjoint Daniele Bindoni. Ce qui a rendu furieux Gianluca Rocchi, le patron des arbitres en Italie.

Il a été récemment suspendu en Italie

« Ces dernières années, nous avons cherché à élargir les responsabilités des juges de ligne, car l’introduction de la VAR pour les décisions de hors-jeu a restreint leur travail. Cependant, je n’ai absolument pas apprécié l’intervention de Bindoni dans cette affaire. Elle a outrepassé ce que nous lui avions demandé. Nous nous attendions à une vérification vidéo. J’estime qu’une grande part de la responsabilité incombe à l’arbitre assistant, bien sûr également à l’arbitre principal et à la VAR. En résumé, nous souhaitons des sanctions claires et des interventions décisives pour empêcher des buts évidents, ainsi qu’un seuil plus bas pour les fautes graves et les comportements violents. En bref, nous voulons être stricts et cohérents dans notre approche disciplinaire, mais nous exigeons que les sanctions décisives répondent à des critères d’excellence, et cette sanction était en deçà de ces critères.»

Dans la foulée, Mariani, qui n’a pas laissé un bon souvenir à Monaco qui a jugé l’arbitrage face à Benfica scandaleux l’an dernier en 1/8e de finale (expulsion d’Al-Musrati), a été suspendu de Serie A pour au moins une rencontre. Il n’a été autorisé à arbitrer que le match de deuxième division italienne entre Virtus Entella et FC Empoli le week-end dernier. Sa désignation fait beaucoup parler en Allemagne. Bild a écrit à ce sujet : «ce qui surprend beaucoup de supporters, c’est la nomination de l’arbitre par l’UEFA ! L’association a désigné Maurizio Mariani (43 ans) comme arbitre. Cependant, l’Italien a récemment fait l’objet de vives critiques dans son pays (…) Espérons que la gestion du match de demain soir ne donnera pas lieu à des discussions concernant l’arbitre…» Sport 1 évoque aussi le sujet.

L’Allemagne s’inquiète déjà

«Polémique autour de l’arbitre du FCB. Le choc de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich est déjà dans tous les esprits. À l’approche du coup d’envoi mardi, la question de l’arbitre Maurizio Mariani fait débat. Il a récemment été suspendu dans son pays, tout comme son assistant, Daniele Bindoni. Le duo a récemment pris des décisions manifestement erronées en Serie A, ce qui lui a valu une suspension la semaine dernière. Il n’a finalement arbitré que le match de Serie B entre Virtus Entella et le FC Empoli (1-0) ce week-end. Le Corriere dello Sport a écrit : « Mariani est de plus en plus controversé.» (…) Mariani, originaire de Rome, a arbitré la Coupe du monde des moins de 20 ans et n’a donc pratiquement pas officié cette saison. Il n’a dirigé que deux matches de Serie A et a également arbitré la victoire 3-2 de Liverpool contre l’Atlético Madrid en Ligue des champions en septembre.»

En Allemagne, on se questionne donc sur sa présence ce soir en Ligue des Champions, alors qu’il a été récemment sanctionné en Italie. Mais Max Eberl, le directeur sportif du Bayern Munich, ne veut pas mettre de l’huile sur le feu. « Je ne souhaite pas interférer dans le processus de désignation de l’arbitre pour un match de Ligue des Champions. Il faut bien que chacun apprenne et acquière de l’expérience. C’est le seul moyen de former de jeunes arbitres à ce niveau. Je n’étais pas au courant des circonstances. Je ne connaissais pas l’arbitre jusqu’à présent, car ce sont des choses sur lesquelles je n’ai aucune influence.» L’homme au sifflet et ses assistants seront malgré tout observés de près et sous pression lors de ce choc entre le PSG et le Bayern Munich, qui a déposé une réclamation hier soir auprès de l’UEFA.

