LdC, OM : Roberto De Zerbi annonce une rechute pour Facundo Medina !

Demain, l’Olympique de Marseille accueille Newcastle dans le cadre de la cinquième journée de Ligue des Champions. Un match pour lequel Nayef Aguerd, victime d’une pubalgie, ne sera pas présent. « Il n’est pas disponible pour demain », a confié Roberto De Zerbi en conférence de presse.

L’entraîneur italien a également confirmé une autre mauvaise nouvelle. Touché à la cheville face à l’Ajax en septembre, Facundo Medina s’est à nouveau blessé. « Oui, il a rechuté, il sera absent encore un mois. Après, on espère qu’il reviendra pour la fin de la saison. Medina est un autre joueur qui peut être difficilement remplacé, tant par son caractère que ses caractéristiques ».