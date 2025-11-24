Menu Rechercher
Commenter 4
Ligue des Champions

LdC, OM : Roberto De Zerbi annonce une rechute pour Facundo Medina !

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Medina avec l'OM @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+ FOOT
Marseille Newcastle Voir sur CANAL+ FOOT

Demain, l’Olympique de Marseille accueille Newcastle dans le cadre de la cinquième journée de Ligue des Champions. Un match pour lequel Nayef Aguerd, victime d’une pubalgie, ne sera pas présent. « Il n’est pas disponible pour demain », a confié Roberto De Zerbi en conférence de presse.

La suite après cette publicité

L’entraîneur italien a également confirmé une autre mauvaise nouvelle. Touché à la cheville face à l’Ajax en septembre, Facundo Medina s’est à nouveau blessé. « Oui, il a rechuté, il sera absent encore un mois. Après, on espère qu’il reviendra pour la fin de la saison. Medina est un autre joueur qui peut être difficilement remplacé, tant par son caractère que ses caractéristiques ».

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Marseille
Facundo Medina

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Marseille Logo Marseille
Facundo Medina Facundo Medina
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier