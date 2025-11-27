Betis : Isco et Amrabat blessés après un contact surréaliste

C’est l’image de la soirée. Ce jeudi soir, en Ligue Europa, le Betis reçoit Utrecht. La formation espagnole est actuellement 12e du classement général et espère prendre les trois points face à un mal classé pour faire un joli coup sur le plan comptable. Pour l’occasion, le coach Manuel Pellegrini a aligné une équipe type avec notamment Sofyan Amrabat et Isco dans le cœur du jeu.

Et les deux joueurs se sont illustrés malgré eux dans ce match. Après dix minutes de jeu, les deux joueurs, après une incompréhension, se sont violemment percutés au moment de jouer un ballon. Le Marocain, face au jeu, a tiré dans le cuir au même moment que l’Espagnol qui ne l’avait pas vu venir. Résultat ? Les deux joueurs sont sortis sur blessure. Isco directement après le contact, tandis que le Marocain a continué cinq minutes avant de rentrer au vestiaire. En espérant rien de grave pour les deux hommes. Pour rappel, Amrabat doit notamment disputer une CAN à domicile dans moins d’un mois.