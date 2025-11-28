EL : Donyell Malen a évité le pire lors de la victoire d’Aston Villa

Lors de la victoire d’Aston Villa contre les Young Boys (2-1) en Ligue Europa, Donyell Malen a évité le pire après avoir été touché au visage par des projectiles lancés par les supporters suisses alors qu’il célébrait l’ouverture du score. La rencontre, qui se déroulait à Villa Park, était sous haute surveillance policière en raison de la présence d’environ 1200 supporters visiteurs. La célébration a rapidement dégénéré : jets de gobelets, siège arraché, envahissement partiel du terrain et intervention des forces de l’ordre. Malen, malgré ce choc, a su rester serein et a inscrit un doublé, portant provisoirement Villa à 2-0 selon le Daily Mail.

Gerardo Seoane, entraîneur des Young Boys, a présenté des excuses pour le comportement de ses supporters, expliquant que certains pouvaient percevoir la célébration de Malen comme une provocation. La police et les agents de sécurité ont dû intervenir pour rétablir l’ordre et expulser les fauteurs de trouble, provoquant une interruption de quelques minutes. Malgré ces incidents, Aston Villa a conservé son avance et a su imposer son jeu en seconde période, avec des performances remarquées de Malen, Morgan Rogers et Jadon Sancho, consolidant sa position au classement de la Ligue Europa.