Liga : le Real Bétis s’offre le derby contre le Séville FC

Séville 0-2 Betis

Un duel andalou remporté par le Betis. En pleine 14e journée de Liga, Seville recevait le Real Betis chez lui, mais le match a basculé en faveur des visiteurs après une partie disputée en première mi-temps. Dès la seconde période, le Betis a trouvé l’ouverture grâce à Fornals (1-0, 54e).

Avant qu’Altimira ne double la mise avant la fin de la partie (2-0, 69e). Séville a d’ailleurs terminé la rencontre à dix après l’expulsion de Romero (84e). Après cette victoire dans le derby, Betis pointe à la 5e place du championnat espagnol et reste bien dans la course pour une qualification européenne. De son côté, Séville stagne au 13e rang.

