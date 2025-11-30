Liga
Liga : le Real Bétis s’offre le derby contre le Séville FC
Un duel andalou remporté par le Betis. En pleine 14e journée de Liga, Seville recevait le Real Betis chez lui, mais le match a basculé en faveur des visiteurs après une partie disputée en première mi-temps. Dès la seconde période, le Betis a trouvé l’ouverture grâce à Fornals (1-0, 54e).
Avant qu’Altimira ne double la mise avant la fin de la partie (2-0, 69e). Séville a d’ailleurs terminé la rencontre à dix après l’expulsion de Romero (84e). Après cette victoire dans le derby, Betis pointe à la 5e place du championnat espagnol et reste bien dans la course pour une qualification européenne. De son côté, Séville stagne au 13e rang.
