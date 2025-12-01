Menu Rechercher
CAN 2025 : la liste de la RD Congo avec Mbemba, Wissa absent

Par Kevin Massampu
La RDC gagne contre la Guinée @Maxppp

Quatrième lors de la précédente édition en Côte d’Ivoire, la République démocratique du Congo arrivera avec un tout nouveau statut au Maroc pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (21 décembre - 18 janvier). Les Léopards seront dans le groupe D et seront opposés au Bénin, au Sénégal et au Botswana. Pour cette compétition, Sébastien Desabre a décidé de faire appel à un groupe de 26 joueurs, assez similaire à celui de la précédente pause internationale.

Fecofa RDC_Officiel
📋 𝐋𝐈𝐒𝐓𝐄 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐄𝐋𝐋𝐄

​🌟 ​26 Léopards 🐆 sélectionnés par le sélectionneur-manager Sébastien Desabre 🇨🇩 pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, Maroc 2025 🇲🇦.

#FecofaRDC #AllezLesLéopards #TotalEnergiesAfcon2025 #CAN2025
Héros de la séance de tirs au but contre le Nigéria en barrage pour la Coupe du Monde, Timothy Fayulu fait partie des trois gardiens sélectionnés, avec Lionel Mpasi (Havre) et Matthieu Epolo (Standard de Liège). Appelé pour la première fois en novembre, tout comme Epolo, Mario Stroykens (Anderlecht) et Michel-Ange Balikwhisa (Celtic) seront aussi de la partie pour cette CAN. Les cadres Chancel Mbemba (Lille), Samuel Moutoussamy (Atromitos) et Cédric Bakambu (Real Betis) seront au Maroc, tout comme Fiston Mayele (Pyramids FC) qui a été élu meilleur joueur interclubs africain lors des CAF Awards 2025. Absent lors de la dernière trêve, Simon Banza (Al-Jazira) fait son retour dans la liste. En revanche, Yoane Wissa (Newcastle) ne disputera pas cette compétition, lui qui n’a toujours pas joué la moindre minute cette saison en club, suite à une blessure au genou.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
