Qualifs CdM 2026 : la RDC élimine le Nigéria et se rapproche du Mondial !

Un match pour entretenir l’espoir. Voilà comment résumer ce choc entre le Nigéria et la République démocratique du Congo en finale des barrages de qualifications en zone Afrique à la Coupe du Monde 2026. Pour rejoindre cette rencontre à Rabat (Maroc), les coéquipiers de Victor Osimhen avaient battu le Gabon (4-1), jeudi, au bout du temps additionnel. Dans la même soirée, les compères de Chancel Mbemba étaient venus à bout du Cameroun en toute fin de match (0-1).

La rencontre n’a pas tardé à se décanter. Après trois minutes de jeu, une intervention manquée de Masuaku et une frappe de Frank Onyeka contrée par Tuanzebe ont permis aux Super Eagles de prendre l’avantage (1-0). En difficulté en début de rencontre, les Congolais sont rentrés dans leur match et ont même pris la possession du ballon. Au terme d’une belle action collective, Bakambu centrait pour Elia. L’ancien joueur des Young Boys et de Nantes profitait ensuite d’une intervention ratée de Ndidi pour loger le ballon au fond des filets (32e, 1-1). Une égalisation qui a provoqué la colère d’Osimhen, globalement absent de cette première période et visiblement diminué. L’attaquant de Galatasaray a cédé sa place dès la mi-temps à Akor Adams.

Mayulu et Mbemba : les deux héros congolais

En seconde période, le Congo-Kinshasa a globalement eu la mainmise sur le ballon, mais a eu du mal à se procurer de franches occasions. Contrarié par l’apport des attaquants nigérians, Eric Chelle avait sorti Ademola Lookman et Samuel Chukwueze avant même l’heure de jeu. Les minutes ont ensuite défilé sans qu’une des deux équipes ne réussisse à prendre l’avantage sur l’autre. Depuis la sortie d’Osimhen, les Super Eagles n’avaient pas tiré une seule fois au but, pendant que les Léopards ont tenté de mettre à mal la défense adverse avec les entrées de Cipenga sur le côté et de Mayele à la pointe de l’attaque. En vain. Dans un match sous tension, le Nigéria et la RDC se sont donc dirigées vers les prolongations…

En prolongation, les hommes de Sébastien Desabre ont continué à pousser pour enfin casser le verrou nigérian. Après un centre de Balikwisha, Sadiki se jeta dans les airs, le pied en avant. Le ballon semblait passer la ligne de but, mais l’arbitre siffla finalement une faute (108e). Les Congolais ont encore poussé jusqu’aux derniers instants du temps additionnel. Buteur contre le Cameroun, Chancel Mbemba pensait donner la victoire sur une tête à la 121e minute, mais Nwabali détournait miraculeusement le ballon pour sauver les siens.

Les deux équipes se sont départagées lors d’une séance de tirs aux buts sous très haute tension. Une séance à laquelle Lionel Mpazi, gardien titulaire, a laissé sa place juste avant la fin de la prolongation pour Timothy Fayulu. Le gardien prêté par Sion au FC Noah a notamment arrêté la tentative de Moses Simon. De son côté, Stanley Nwabali a arrêté les tirs de Moutoussamy et de Tuanzebe. La fameuse loterie a tourné à l’avantage des Congolais, avec un ultime arrêt de Fayulu et le tir décisif de Mbemba. La RDC disputera donc le tournoi intercontinental au Mexique, en mars prochain, et n’a jamais été aussi proche d’une deuxième qualification historique pour le Mondial… après 1974.