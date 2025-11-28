Menu Rechercher
Manuel Pellegrini prolonge au Betis

Par Dahbia Hattabi
Manuel Pellegrini @Maxppp

Ancien entraîneur de Manchester City et du Real Madrid, Manuel Pellegrini s’est assis depuis plusieurs saisons sur le banc du Real Betis Balompié. Le technicien chilien âgé de 72 ans se sent très bien là-bas. Il a d’ailleurs prolongé son bail ce vendredi.

Real Betis Balompié 🌴💚
📣 OFICIAL | @Ing_Pellegrini extiende su contrato con el #RealBetis 💚

¡Enhorabuena, míster! 👏
«Le Real Betis Balompié et Manuel Pellegrini ont prolongé leur contrat d’une saison. L’entraîneur chilien dirigera donc l’équipe du Betis jusqu’en juin 2027. Pellegrini a rejoint l’équipe verte et blanche à l’été 2020. Depuis son arrivée, le Real Betis a remporté la Coupe du Roi en 2022 et a participé à cinq compétitions européennes consécutives, atteignant la finale historique de la Ligue Conférence de l’UEFA cette année. Parmi ses exploits, Manuel Pellegrini est devenu l’entraîneur ayant dirigé le plus de matchs de l’équipe en première division et en Europe, en plus de détenir le record du plus grand nombre de victoires à la tête du Real Betis.» L’aventure continue !

