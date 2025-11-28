Joan Laporta fracasse Florentino Pérez et le Real Madrid !

La guéguerre entre le Real Madrid et le FC Barcelone est repartie de plus belle. Les propos tenus par Florentino Pérez lors de l’Assemblée générale le week-end dernier sont vite revenus aux oreilles de Joao Laporta. Entre différentes critiques, le président de la Casa Blanca avait notamment rappelé l’affaire Negreira. «Il est inadmissible que Barcelone ait versé plus de 8 millions d’euros au vice-président des arbitres pendant au moins 17 ans, quelle qu’en soit la raison. Ce vice-président occupait des postes importants. Une période qui, par ailleurs, coïncide avec les meilleurs résultats de Barcelone en Espagne.» De telles déclarations avaient évidemment fait beaucoup de bruit.

Bien sûr, le Barça n’allait pas laisser passer cet affront et salir sa probité. Joan Laporta a profité d’un déplacement en Andorre, en "terres neutres" pour répondre aux propos de son homologue madrilène. ««Je les trouve déplacés. Cela révèle le parti pris du Real Madrid envers Barcelone. On dirait qu’ils sont obligés de parler du Barça pour justifier on ne sait quoi, dénonce le président barcelonais. Ils sont constamment présents dans la procédure judiciaire de l’Affaire Negreira. Ils font traîner en longueur car ils savent pertinemment qu’elle est sans fondement, mais c’est une façon de justifier quelque chose de faux : le Barça n’a jamais corrompu un arbitre, et les arbitres, en général, ne favorisent pas le Barça.»

«Les arbitres ont toujours favorisé le Real Madrid»

Il en profite pour rappeler les différentes erreurs arbitrages dont son rival a pu profiter ces derniers mois. «Ils (les arbitres) ont toujours favorisé le Real Madrid. Pas plus tard que lors de la dernière journée de Liga, ils ont marqué deux buts sur lesquels, à mon avis, Bellingham a clairement touché le ballon de la main, ce qui lui a facilité la tâche, et sur l’autre, Vinicius a cassé le nez d’Iñaki. Ces deux buts n’auraient pas dû être validés, et le Barça serait en tête du championnat aujourd’hui.» D’après Laporta, Real Madrid TV et ses dossiers sur les différents arbitres du championnat est un problème. «La chaîne de télévision du Real Madrid tente d’influencer les arbitres chaque semaine.»

Selon lui, les Merengues nourrissent un profond sentiment d’infériorité en raison du titre honorifique de meilleure équipe du monde de la période allant de Rijkaard à Luis Enrique, en passant par Guardiola. «Ils se sentent persécutés par la meilleure période de l’histoire du Barça. Ils n’ont pas accepté que nous ayons eu la meilleure équipe du monde de 2004 à 2015, une période de domination sans partage. Ils cherchent des excuses qui ne mènent à rien. C’était une époque glorieuse. Nous étions l’équipe qui pratiquait le plus beau football, reconnue, admirée et respectée. Nous avons remporté de nombreux titres, et le style de jeu du Barça a conquis le monde. Alors qu’ils arrêtent de chercher des excuses bidons : le Barça a gagné par ses propres mérites. Ils essaient juste de se justifier.»

«Nous ne leur permettrons pas d’attaquer le Barça en toute impunité»

Les déclarations du Pérez ont visiblement touché Laporta car sa réponse fut longue. C’est tout de même bon signe d’après son expérience. «S’ils restent focalisés sur le Barça, j’en suis ravi, car c’est généralement à ce moment-là que le Barça triomphe, assume-t-il. S’ils parlent du Barça, c’est pour détourner l’attention de leurs propres problèmes. Peut-être paniquent-ils parce que le Barça est en train de renaître et que nous pourrions connaître une période glorieuse qu’ils voudraient minimiser ou discréditer, mais nous ne le permettrons pas. Nous ne leur permettrons pas d’attaquer le Barça en toute impunité», rétorque le dirigeant, finissant par accuser le Real de «barcelonite». Ça la mérite d’être clair.