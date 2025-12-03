Real Madrid : Xabi Alonso envoie des messages pour attirer une recrue sexy

Ce soir, le Real Madrid affronte l’Athletic Bilbao sur la pelouse de San Mamés pour le compte du match avancé de la 19e journée. Deuxièmes du classement de Liga, les Merengues n’ont pas le droit à l’erreur. Après avoir cédé leur place de leader au FC Barcelone, les joueurs de Xabi Alonso comptent désormais quatre points de retard suite à la victoire des Culés hier contre l’Atlético de Madrid (3-1). De son côté, le coach Alonso sait lui aussi qu’une nouvelle contre-performance fragiliserait un peu plus son poste, même s’il s’est montré confiant hier en conférence de presse.

« Nous sommes là où nous sommes, en Liga et en Ligue des champions. Nous vivons avec les exigences et les critiques. Nous nous concentrons sur ce que nous pouvons améliorer et sur le fait de gagner des matchs pour être là où nous voulons être en avril/mai. Votre poste est-il en jeu demain ? J’ai de nouveau parlé au président, (il y a une) bonne ambiance. Les discussions sont très positives et nous voulons renverser la situation ». En attendant de voir si Xabi Alonso tiendra toute la saison, la Gazzetta dello Sport assure que cela ne l’empêche pas de tenter de convaincre un crack de rallier la capitale espagnole.

Le clan Yildiz séduit par les messages d’Alonso

Il s’agit de la pépite de la Juventus, Kenan Yildiz (20 ans). Arrivé dans le Piémont en 2022 en provenance du Bayern Munich, le jeune ailier turc a fait une pige au sein des équipes de jeunes de la Vieille Dame avant d’intégrer l’équipe première en 2023 (21 buts, 16 passes décisives en 102 matches). Selon le journal au papier rose, Chelsea est aussi sur le coup, mais c’est Xabi Alonso qui s’est montré le plus insistant. «C’est surtout Xabi Alonso qui lui a envoyé des messages alléchants pour un avenir au Real Madrid. Et ces perspectives ont beaucoup séduit la famille Yildiz», écrit la Gazzetta. Après Arda Güler, le Real Madrid va-t-il s’offrir l’autre pépite du football turc ?

De leur côté, les Bianconeri tentent de revaloriser un contrat courant jusqu’en 2029. « Il y a la volonté de part et d’autre… C’est un joueur si spécial qu’il a besoin d’un peu plus de temps… mais il a un contrat long et nous sommes convaincus qu’il fera partie de l’équipe encore de nombreuses années », a récemment confié Giorgio Chiellini, responsable des relations institutionnelles de la Juve. Sauf que l’affaire est loin d’être gagnée. Les Turinois seraient prêts à donner un salaire annuel net de 5 M€ à Yildiz, tandis que son clan estime qu’il est inconcevable de voir le joueur toucher moins que les 6 M€ annuels offerts à Jonathan David. De plus, l’intérêt manifesté par Alonso aurait séduit les parents de Yildiz qui sont devenus les agents du joueur. La Juventus a de quoi trembler.