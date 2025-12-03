Real Madrid : les justifications lunaires des craquages de Kylian Mbappé face aux arbitres de Liga

Deuxième du classement de Liga, le Real Madrid compte quatre points de retard sur le FC Barcelone. Un constat amer pour les joueurs de Xabi Alonso puisque ces derniers ont été délogés de leur trône après trois matches nuls consécutifs en championnat contre le Rayo Vallecano (0-0), Elche (2-2) et Girona (1-1). Autant dire qu’un faux pas est à éviter ce soir, à l’occasion du match avancé de la 19e journée face à l’Athletic. Et en Espagne, une question se pose : en cas de nouvelle contre-performance, Kylian Mbappé s’en prendra-t-il encore une fois aux arbitres ?

Ces derniers jours, le capitaine des Bleus a été plus qu’agacé par les arbitres de Liga. Et le Bondynois n’a pas hésité à leur parler de manière pas très respectueuse. À l’issue du match à Elche, Mbappé est allé se plaindre du peu de temps additionnel accordé. L’un des assistants a alors tenté de calmer le Merengue, mais ce dernier est rentré au vestiaire en lâchant à trois reprises : « sale con va ! », avant de repousser de manière virulente un joueur d’Elche venu à sa rencontre.

Une réaction de compétiteur

Une semaine plus tard, c’est le quatrième arbitre du match contre Girona qui a pris cher. « Pourquoi tu regardes là-bas ? Regarde-moi quand je te parle ! ». Face à la polémique, le clan du joueur et son club ont tenu à apporter des explications dans les colonnes de L’Équipe. Selon eux, Kylian Mbappé n’a rien contre les arbitres de Liga et qu’il est surtout agacé par les mauvais résultats récents de la Casa Blanca. Le Real Madrid estime même qu’il s’agit davantage d’un sujet pour la presse pro-Barça. Et ce n’est pas tout.

Le club espagnol assure que les trois « sale con » prononcés par son numéro 10 après le match à Elche n’étaient pas destinés à l’arbitre puisque Mbappé a prononcé ces mots en regagnant le vestiaire et pas pendant son échange avec l’homme en noir. On se demande bien alors qui a été insulté par Mbappé. Enfin, le club et l’entourage du joueur expliquent également au média que ces paroles musclées sont surtout une réaction de compétiteur agacé par les contre-performances de l’équipe. En attendant, il convient de rappeler que la commission de discipline n’a pris aucune sanction contre le Français.