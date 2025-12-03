Liga
Barça : la durée d’absence de Dani Olmo dévoilée
Soirée de mardi un peu amère pour Dani Olmo. Auteur du but du 2-1 face à l’Atlético de Madrid dans la victoire 3-1 de son équipe, le milieu de terrain offensif s’est justement blessé en marquant et a dû quitter la pelouse. La presse catalane a ensuite expliqué qu’il souffre d’une luxation de l’épaule, et ce mercredi, le Barça a communiqué à ce sujet.
The first team player Dani Olmo suffered a dislocated left shoulder in the game on Tuesday against Atlético Madrid.
After tests, it has been decided to follow a conservative course of treatment.
Recovery time is approximately one month.
« Le joueur de l’équipe première, Dani Olmo, a subi une luxation de l’épaule gauche lors du match de mardi contre l’Atlético Madrid. Après examens, il a été décidé de suivre un traitement conservateur. Le temps de convalescence est d’environ un mois », a indiqué le leader de la Liga sur ses réseaux sociaux. On no verra donc plus Olmo en 2025.
