Côme : le lob fou de Rafael Leão après la sortie ratée de Jean Butez

Dans le cadre de la 24e journée de Serie A, l’AC Milan affronte Como. Et après l’énorme boulette de Mike Maignan qui a permis à Nico Paz d’ouvrir le score, l’AC Milan a fini par égaliser en seconde période grâce à Rafael Leao.

L’attaquant portugais a profité d’une sortie bien ratée du portier français Jean Butez pour claquer un lob assez tranquille (1-1). Pour rappel, l’entraîneur des gardiens de l’équipe de France Franck Raviot est venu superviser les deux gardiens français. Il a dû apprécier le spectacle.