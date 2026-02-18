Menu Rechercher
Commenter 1
Serie A

Côme : le lob fou de Rafael Leão après la sortie ratée de Jean Butez

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
leao @Maxppp

Dans le cadre de la 24e journée de Serie A, l’AC Milan affronte Como. Et après l’énorme boulette de Mike Maignan qui a permis à Nico Paz d’ouvrir le score, l’AC Milan a fini par égaliser en seconde période grâce à Rafael Leao.

La suite après cette publicité
DAZN France
☄️ | Le lob somptueux de Rafael Leão. 💫🇵🇹 #MilanComo

Suivez la rencontre en direct ici : ! 📲
Voir sur X

L’attaquant portugais a profité d’une sortie bien ratée du portier français Jean Butez pour claquer un lob assez tranquille (1-1). Pour rappel, l’entraîneur des gardiens de l’équipe de France Franck Raviot est venu superviser les deux gardiens français. Il a dû apprécier le spectacle.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Milan
Rafael Leão

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Milan Logo AC Milan
Rafael Leão Rafael Leão
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier