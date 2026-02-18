Le message d’Endrick à Vinicius Junior

Les accusations de racisme de Vinicius Junior à l’encontre de Gianluca Prestianni lors de Benfica-Real Madrid (0-1) hier en Ligue des Champions ont fait le tour du monde. Le Brésilien a reçu le soutien de ses coéquipiers, et désormais d’Endrick.

«Ne t’arrête pas et ne perd jamais ce charmant sourire qui est le tien, mon frère. Je serai toujours avec toi, quoi qu’il arrive, continue de danser», écrit sur Instagram le jeune attaquant du Real, prêté à l’Olympique Lyonnais depuis le dernier mercato d’hiver.