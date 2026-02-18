OM : ce qui coince pour le départ rapide de Pablo Longoria

Son avenir a quasiment été scellé avec le communiqué de Frank McCourt sur Medhi Benatia. Le maintien du dirigeant marocain avec un pouvoir élargi a poussé Pablo Longoria vers la sortie. Ce n’est pas un secret, le président de l’OM est désormais sur le départ et va quitter le club prochainement. Reste à savoir quand. Car si son départ est acté, le timing de son départ est plus complexe.

Selon les informations de l’Équipe, le départ de Longoria entraînerait une perte de pouvoir du côté de la LFP puisqu’il avait un poste au sein du conseil d’administration de la Ligue de football professionnel. Problème, pour être éligible à ce poste, il faut au moins un an d’expérience en tant que président de club et personne n’est donc éligible à l’OM. Un souci pour Frank McCourt qui accorde une très grosse importance à la symbolique d’être représenté au sein de la LFP par un président de l’OM. Cela va donc être le principal point à négocier au moment du départ de Longoria…