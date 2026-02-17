Menu Rechercher
0 - 1
terminé
Ligue des Champions UEFA 2025/2026 Tour éliminatoire
Benfica
0 - 1
MT : 0-0
terminé
Real Madrid
Temps forts
50'
0 - 1
(PD K. Mbappé) Vinícius Júnior
mi-temps
0 - 0
Pas d'événements majeurs

Notes des joueurs

#1 Logo Real Madrid CF T. Courtois 8.1 #2 Logo Real Madrid CF A. Tchouameni 7.8 #3 Logo Real Madrid CF E. Camavinga 7.7 Voir le classement complet
#1 Logo SL Benfica A. Trubin 7.8 #2 Logo Real Madrid CF Dean Huijsen 7.8 #3 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 7.8 Voir le classement complet
Note les joueurs
La suite après cette publicité

Statistiques

Possession 58% Real Madrid Benfica
Tirs 10 7 9 3 7 16
Grosses occasions créées 100% Real Madrid 2 Benfica 0
Compositions Benfica 4-2-3-1 Real Madrid 4-4-2

Prono

Qui va gagner ?
1 SLB N NUL 2 RMA
1222 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 1 #2 Logo Real Madrid CF Trent Alexander-Arnold 1
Tirs (%)
#1 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 3/6 50% #2 Logo Real Madrid CF Arda Güler 2/4 50% #3 Logo SL Benfica Amar Dedić 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Real Madrid CF Álvaro Carreras 2 #2 Logo SL Benfica Amar Dedić 2
Fautes subies
#1 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 4 #2 Logo SL Benfica Rafa Silva 2
Ballons touchés
#1 Logo Real Madrid CF Dean Huijsen 118
Tirs (%)
#1 Logo SL Benfica Gianluca Prestianni 0/3 0% #2 Logo SL Benfica Sidny Cabral 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo SL Benfica Gianluca Prestianni 5 #2 Logo Real Madrid CF Eduardo Camavinga 4
Duels gagnés (%)
#1 Logo SL Benfica Nicolás Otamendi 4/4 100% #2 Logo SL Benfica Samuel Dahl 4/5 80% #3 Logo Real Madrid CF Federico Valverde 6/8 75%
Interceptions
#1 Logo Real Madrid CF Aurélien Tchouameni 4 #2 Logo Real Madrid CF Trent Alexander-Arnold 3 #3 Logo SL Benfica Tomás Araújo 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Aurélien Tchouameni 5/5 100% #2 Logo Real Madrid CF Federico Valverde 2/2 100% #3 Logo SL Benfica Anatolii Trubin 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Kylian Mbappé 0/7 0% #2 Logo SL Benfica Vangelis Pavlidis 0/5 0% #3 Logo SL Benfica Gianluca Prestianni 4/12 33%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo SL Benfica Vangelis Pavlidis 0/3 0% #2 Logo Real Madrid CF Eduardo Camavinga 0/2 0% #3 Logo SL Benfica Leandro Barreiro 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Real Madrid CF Eduardo Camavinga 48/50 96% #2 Logo SL Benfica Nicolás Otamendi 35/38 92% #3 Logo Real Madrid CF Antonio Rüdiger 58/64 91%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Real Madrid CF Dean Huijsen 23 #2 Logo Real Madrid CF Álvaro Carreras 22

Classement buteurs

#1 Logo Real Madrid CF Kylian Mbappé 13 Voir le classement complet

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
V
N
V
V
V
V
V
D
V
Rencontres précédentes
100% 1 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Enzo Barrenechea Enzo Barrenechea Inconnu
Rodrygo Rodrygo Ischio-jambiers Éder Militão Éder Militão Ischio-jambiers Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold Inconnu Jude Bellingham Jude Bellingham Ischio-jambiers

Top commentaires

Hervé Tendoutcho 22:12 C'est un argentin.... 7 Répondre
Voir tous les commentaires (64)

Match Benfica - Real Madrid en direct commenté

Tour éliminatoire de Ligue des Champions UEFA - mardi 17 février 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Benfica et Real Madrid (Ligue des Champions UEFA, Tour éliminatoire)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Tour éliminatoire de Ligue des Champions UEFA entre Benfica et Real Madrid. Ce match aura lieu le mardi 17 février 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Benfica et Real Madrid.

On en parle

Arbitres

François Letexier arbitre principal
Mehdi Rahmouni arbitre assistant
Cyril Mugnier arbitre assistant
Jérémie Pignard quatrième arbitre
Jarred Gillett arbitre VAR
Jérôme Brisard arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) Lisboa
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
  • Année de construction : 2003
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 65647
  • Affluence moyenne : 42563
  • Affluence maximum : 65247
  • % de remplissage : 69

Match en direct

Date 17 février 2026 21:00
Compétition Ligue des Champions UEFA
Saison 2025/2026
Phase Tour éliminatoire
Diffusion CANAL+ FOOT
Affluence 66387
Code SLB-RMA
Zone Europe
Équipe à domicile Benfica
Équipe à l'extérieur Real Madrid
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre Benfica et Real Madrid ?

Real Madrid a remporté la rencontre sur le score de 0-1.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Benfica et Real Madrid en France ?

Le match est à suivre en direct le 17 février 2026 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.

Où voir le match Benfica Real Madrid en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Benfica et Real Madrid ?

Benfica : le coach José Mourinho a choisi une formation en 4-2-3-1 : A. Trubin, S. Dahl, N. Otamendi, Tomás Araújo, A. Dedić, F. Aursnes, L. Barreiro, A. Schjelderup, Rafa, G. Prestianni, V. Pavlidis.

Real Madrid : de son côté, l'équipe dirigée par Arbeloa évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : T. Courtois, Álvaro Carreras, Dean Huijsen, A. Rüdiger, T. Alexander-Arnold, E. Camavinga, A. Tchouameni, F. Valverde, A. Güler, Vinícius Júnior, K. Mbappé.

Qui arbitre le match Benfica Real Madrid ?

François Letexier est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Benfica Real Madrid ?

Lisboa accueille le match au Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz).

Quelle est la date et l'heure du match Benfica Real Madrid ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 17 février 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué le but pour Real Madrid ?

Un seul but a été inscrit pour Real Madrid par Vinícius Júnior 50'.

Top commentaires

Hervé Tendoutcho 22:12 C'est un argentin.... 7 Répondre
Voir tous les commentaires (64)
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier