Match Benfica - Real Madrid en direct commenté
Tour éliminatoire de Ligue des Champions UEFA - mardi 17 février 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Benfica et Real Madrid (Ligue des Champions UEFA, Tour éliminatoire)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Tour éliminatoire de Ligue des Champions UEFA entre Benfica et Real Madrid. Ce match aura lieu le mardi 17 février 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Benfica et Real Madrid.
On en parle
Ligue des Champions : le Real Madrid remporte le premier round contre Benfica dans un contexte très tendu
- 23:03
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Quel est le résultat du match entre Benfica et Real Madrid ?
Real Madrid a remporté la rencontre sur le score de 0-1.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Benfica et Real Madrid en France ?
Le match est à suivre en direct le 17 février 2026 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match Benfica Real Madrid en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Benfica et Real Madrid ?
Benfica : le coach José Mourinho a choisi une formation en 4-2-3-1 : A. Trubin, S. Dahl, N. Otamendi, Tomás Araújo, A. Dedić, F. Aursnes, L. Barreiro, A. Schjelderup, Rafa, G. Prestianni, V. Pavlidis.
Real Madrid : de son côté, l'équipe dirigée par Arbeloa évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : T. Courtois, Álvaro Carreras, Dean Huijsen, A. Rüdiger, T. Alexander-Arnold, E. Camavinga, A. Tchouameni, F. Valverde, A. Güler, Vinícius Júnior, K. Mbappé.
- Qui arbitre le match Benfica Real Madrid ?
François Letexier est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Benfica Real Madrid ?
Lisboa accueille le match au Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz).
- Quelle est la date et l'heure du match Benfica Real Madrid ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 17 février 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué le but pour Real Madrid ?
Un seul but a été inscrit pour Real Madrid par Vinícius Júnior 50'.