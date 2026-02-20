Vinicius Jr est dégoûté par José Mourinho

En prenant la défense de Gianluca Prestianni et en reprochant à Vinicius Junior d’avoir trop célébré son but en chambrant le public de l’Estadio da Luz alors que le Brésilien a été victime d’insultes racistes, José Mourinho s’est attiré les foudres du monde du football. Hier, Lilian Thuram a eu des mots très durs envers le coach portugais de Benfica. Et cette nuit, l’émission Chiringuito de Jugones nous apprend que Vinicius Junior est furieux contre le Special One.

La suite après cette publicité

« Vinicius Jr est très fâché, pas seulement contre Prestianni, mais aussi contre José Mourinho. Les propos du Portugais n’ont pas du tout plu au joueur, ni à son entourage. Ils croient qu’il n’a pas été à la hauteur d’un leader d’opinion du monde du football. Ils considèrent que mettre au même niveau une célébration ou une provocation et des insultes racistes est répugnant. Ils ont été surpris par son discours après le match. Ils ne pensaient pas qu’une personne d’une telle importance pouvait sortir un tel argument qui donne la nausée. Ils sont très en colère. Ces dernières heures, il n’y a eu aucun contact entre Vinicius et Mourinho », a déclaré le journaliste Marcos Benito.