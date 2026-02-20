Benfica dénonce un joueur du Real Madrid à l’UEFA, la grosse mise au point entre Hansi Flick et les joueurs du FC Barcelone

Benfica charge Federico Valverde

Comme l’indique Record sur sa une, l’UEFA a hier annoncé avoir ouvert une enquête accélérée pour Gianluca Prestianni. Trois jours après le match, Benfica a saisi l’UEFA en vue d’une procédure disciplinaire pour l’agression présumée de Federico Valverde à l’encontre de Samuel Dahn à la 83ᵉ minute de la rencontre. Après une gifle assénée par l’Uruguayen au Suédois, les dirigeants des « Aigles » estiment qu’il y a eu une agression présumée et que le joueur méritait d’être expulsé, ce qui ne s’est pas produit. Le match s’est poursuivi sans qu’aucune faute ne soit signalée et sans la moindre intervention du VAR. Le club lisboète réclame ainsi qu’une sanction contre Valverde soit prononcée. Décidément, cette rencontre n’a pas fini de faire parler.

Hansi Flick et ses joueurs ont eu une longue discussion

Direction la Catalogne, où le Barça était de retour à l’entraînement hier. Et, comme l’indique Sport, Hansi Flick et les joueurs ont eu une longue discussion. Pas habitué à ce genre de process, l’entraîneur allemand avait octroyé deux jours de repos à ses joueurs après la défaite surprise face à Gérone, permettant au Real Madrid de reprendre la tête du championnat, ainsi que la lourde défaite face à l’Atlético 4-0 en demi-finale aller de la Coupe du Roi. De retour à l’entraînement hier matin en vue de la réception de Levante, les joueurs du Barça ont donc repris avec une longue réunion menée par Hansi Flick et son staff. Un échange participatif de plus d’une heure selon le média catalan, durant lequel l’Allemand a insisté sur la nécessité de réagir et de revenir aux bases du style de jeu, à savoir le pressing intense, la rigueur défensive et le bon positionnement. Les joueurs qui ont également fait leur autocritique étaient du même avis que l’entraîneur et estiment que certains mécanismes efficaces la saison passée semblent aujourd’hui bloqués. En plus de cette réunion, des échanges individualisés ont par ailleurs eu lieu et plusieurs joueurs ont notamment reconnu leurs récentes erreurs tactiques.

Julián Álvarez pourrait quitter l’Atlético

L’avenir de Julian Alvarez pose question et beaucoup se demandent où évoluera l’international argentin l’an prochain. Si ces dernières semaines, son nom a été associé au FC Barcelone, mais également au PSG, le journaliste Hugo Balassone a dévoilé une petite bombe dans le média Radio La Red. « Mon information, c’est qu’il va jouer au Barça. Il y a eu un intérêt d’Arsenal, son cycle à l’Atlético est terminé. Il veut aller dans un club champion. Julián Álvarez, je peux le confirmer, va jouer dans un des meilleurs clubs du monde. Tu imagines Julian et Lamine Yamal ensemble ? », a lancé le journaliste argentin. Rendez-vous dans quelques mois pour constater ses dires.