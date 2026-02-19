Nouvel incident raciste lors de Benfica-Real Madrid

Le match entre Benfica et le Real Madrid continue décidément de faire polémique après l’affaire Prestianni-Vinicius Jr. Le premier est accusé d’avoir qualifié le second de "singe" à plusieurs reprises lors du barrage aller de C1 (0-1). Ce que l’Argentin, qui se cachait la bouche avec son maillot au moment où de l’incident, dément. Mais ce n’est malheureusement pas le seul incident de la rencontre.

AS indique qu’un autre incident raciste a été signalé lors de ce choc de Champions League. Le média espagnol a partagé une vidéo d’un supporter portugais en train d’imiter et de faire des cris de singe en tribunes pendant la rencontre de mardi soir. Le club portugais n’a pas encore réagi à ce nouvel incident.