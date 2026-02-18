Habib Beye devient le nouvel entraineur de l’OM !

Habib Beye ne sera pas resté au chômage bien longtemps. Sitôt évincé de l’équipe première du Stade Rennais, le technicien retrouve un banc de touche, et pas n’importe lequel. Comme pressenti depuis plusieurs jours, et ce que nous vous révélions dès mercredi matin, il devient le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille, qui vient de se séparer de Rorto De Zerbi. Ironie du destin, les deux hommes s’étaient affrontés à l’occasion du 8e de finale de Coupe de France entre l’OM et Rennes, remporté sans problème par l’Italien (3-0). Une victoire en cache-misère puisque dans la foulée, les Olympiens ont essuyé une sévère correction au Parc des Princes (5-0).

La position de De Zerbi n’était plus tenable, surtout après l’élimination en Ligue des Champions. Il n’est pas parvenu à corriger l’irrégularité chronique de son équipe, ce dont il se désespérait parfois en public. Le départ puis le retour express de Medhi Benatia dans un rôle élargi n’a fait que retarder le choix du nouveau coach. Conforté par Frank McCourt, le dirigeant Marocain a donné les clés à Habib Beye, lequel devra faire repartir de l’avant cette équipe pour qu’elle remplisse les objectifs fixés en début de saison : une qualification en Ligue des Champions, et pourquoi pas remporter un trophée, chose qui n’est plus arrivée à Marseille depuis 2012.

Beye est attendu

«L’Olympique de Marseille annonce la nomination d’Habib Beye au poste d’entraîneur de l’équipe première. Bon retour chez toi», dévoile simplement le communiqué du club phocéen en ce jour pour annoncer la venue de l’ancien du Red Star sur la base d’un contrat de 18 mois. Ce dernier obtient à 48 ans le plus grand poste de sa carrière, celui qui l’a toujours fait rêver, alors que son expérience n’est pas si importante que cela.

Il s’agit seulement de sa troisième expérience sur un banc de touche depuis qu’il a embrassé ce parcours de coach. L’ex-international sénégalais a connu beaucoup de succès avec le Red Star, parvenant à remporter le National pour faire monter le club de Saint-Ouen en Ligue 2. La réussite fut moins au rendez-vous avec le Stade Rennais. S’il est parvenu à maintenir l’écurie brétilienne en Ligue 1 la saison dernière, et a contribué à l’essor de quelques jeunes éléments (Jacquet, Cissé), Beye n’a jamais réussi à trouver de la régularité dans les résultats, pas aidé par une attitude dont le vestiaire s’est vite méfié. C’est pourtant là où il sera attendu à Marseille.