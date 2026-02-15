Menu Rechercher
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 22e journée
Le Havre
Toulouse
Diffusé sur Ligue 1+
Temps forts
3'
A. Sangante
Voir le live commenté
Côtes du match 1 3.10 N 2.90 2 2.25
Classement live 8 Toulouse 31 13 Le Havre 24
Possession 62% Toulouse Le Havre
Tirs 0 0 3 0 2 5
Grosses occasions créées 100% Toulouse 1 Le Havre 0
Compositions Le Havre 5-3-2 Toulouse 3-4-2-1
Prono

Qui va gagner ?
HAC
NUL
TFC
1 3.1 N 2.9 2 2.25
141 participants Terminé
Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Toulouse Rafik Messali 1
Fautes subies
#1 Logo Le Havre Sofiane Boufal 2
Duels gagnés (%)
#1 Logo Le Havre Issa Soumaré 4/8 50%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Toulouse Pape Demba Diop 2/2 100% #2 Logo Le Havre Issa Soumaré 3/6 50% #3 Logo Toulouse Charlie Cresswell 2/4 50%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Le Havre Yanis Zouaoui 0/2 0%

Analyse avant-match

Probabilité de victoire
27% 35% 38%
Série en cours
V
D
N
N
V
D
V
N
V
V
Rencontres précédentes
18% 2 Victoires 18% 2 Nuls 64% 7 Victoires

Blessures & suspensions

Abdoulaye Touré Abdoulaye Touré Inconnu Thomas Delaine Thomas Delaine Inconnu Thomas Delaine Thomas Delaine Ischio-jambiers Issa Soumaré Issa Soumaré Blessure au talon Yanis Zouaoui Yanis Zouaoui Blessure à la cuisse Enzo Koffi Enzo Koffi Blessure à la cuisse Ayumu Seko Ayumu Seko Blessure aux côtes
Yann Gboho Yann Gboho Blessure au genou Abu Francis Abu Francis Fracture de la jambe Álex Domínguez Álex Domínguez Blessure à la cheville Djibril Sidibé Djibril Sidibé Blessure musculaire

Match Le Havre - Toulouse en direct commenté

22e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 15 février 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Le Havre et Toulouse (Ligue 1 McDonald's, 22e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 22e journée de Ligue 1 McDonald's entre Le Havre et Toulouse. Ce match aura lieu le dimanche 15 février 2026 à 15:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Le Havre et Toulouse.

On en parle

Arbitres

Jérôme Brisard arbitre principal
0.4
4
Moyenne de cartons par match sur 12 matchs arbitrés
Huseyin Ocak arbitre assistant
Brice Parinet Le Tellier arbitre assistant
Pierre Retail quatrième arbitre
Mathieu Grosbost arbitre VAR
Benoît Millot arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade Océane Le Havre
Stade Océane
  • Année de construction : 2012
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 25178
  • Affluence moyenne : 8100
  • Affluence maximum : 24569
  • % de remplissage : 32

Match en direct

Date 15 février 2026 15:00
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 22
Diffusion Ligue 1+
Code HAC-TFC
Zone France
Équipe à domicile Le Havre
Équipe à l'extérieur Toulouse
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Le Havre et Toulouse en France ?

Le match est à suivre en direct le 15 février 2026 à 15:00 sur Ligue 1+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Le Havre et Toulouse ?

Le Havre : le coach D. Digard a choisi une formation en 5-3-2 : M. Diaw, Y. Zouaoui, A. Sangante, G. Lloris, S. Zagadou, L. Nego, R. Ndiaye, L. Gourna-Douath, S. Ebonog, S. Boufal, I. Soumaré.

Toulouse : de son côté, l'équipe dirigée par Carles Martínez évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : G. Restes, R. Nicolaisen, C. Cresswell, M. McKenzie, D. Sidibé, P. Diop, C. Cásseres, R. Messali, Y. Gboho, A. Dønnum, Emersonn.

Qui arbitre le match Le Havre Toulouse ?

Jérôme Brisard est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Le Havre Toulouse ?

Le Havre accueille le match au Stade Océane.

Quelle est la date et l'heure du match Le Havre Toulouse ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 15 février 2026, coup d'envoi 15:00.

Top commentaires
Comparer les stats du match
