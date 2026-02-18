Le Betis va faire le business du siècle avec le crack marocain Abde

On dit souvent qu’en Espagne, le Betis est le club idéal pour performer pour un joueur offensif. Dans un contexte plutôt bienveillant et dans une équipe jouant la plupart du temps l’attaque, ils ont été nombreux à lancer ou relancer leur carrière ces dernières années, à l’image de Sergio Canales, d’un Nabil Fekir qui s’est régalé, d’Isco, de Pablo Fornals ou d’Anthony, qui revit dans le sud du pays après une aventure compliquée à Manchester United.

Abdessamad Ezzalzouli alias Abde est aussi dans ce cas de figure. Arrivé du FC Barcelone à l’été 2023 contre une poignée de millions d’euros - le transfert est estimé à 7 millions d’euros par la presse catalane - le joueur formé à Hércules continue de performer. Cette saison, il affiche ainsi 5 buts et 4 passes décisives en 15 rencontres de Liga, et il a aussi disputé la CAN avec le Maroc, étant titulaire avec les Lions de l’Atlas et franchissant donc un nouveau palier dans sa carrière.

Une grosse vente à venir

Joueur explosif, très bon dans le un contre un et souvent lucide dans les derniers mètres, le Marocain a gagné en maturité et en prise de décisions ces derniers mois, passant d’un joueur différentiel mais pas toujours fiable, à une valeur sûre pour son équipe. Et forcément, cela ne passe pas inaperçu à travers l’Europe, où divers clubs s’intéressent à lui. L’été dernier, Côme était ainsi venu aux nouvelles, et cet hiver, à son retour de la CAN, c’est Naples qui a tenté le coup. Le Betis avait cependant fermé la porte.

Comme l’indique Sport, les dirigeants du Betis ne souhaitent pas le vendre, mais ils savent aussi que des propositions conséquentes vont arriver sur la table assez rapidement. Le média précise que plusieurs clubs anglais sont déjà à l’affût, et que la force de frappe financière de ces écuries de Premier League pourraient pousser le Betis à se séparer d’Abde. Le média parle même d’opération historique et de « business du siècle ». La vente d’Abde pourrait donc dépasser les 32 millions d’euros récupérés avec la vente de Giovani Lo Celso à Tottenham en 2020 - vente record du club - et celle de Fabian Ruiz à Naples (30 M€). Rendez-vous cet été…