Ligue des Champions

Benfica soutient Prestianni et dénonce une campagne de diffamation

Logo Benfica @Maxppp
Benfica 0-1 Real Madrid

À l’heure où l’UEFA vient d’annoncer qu’elle ouvrait une procédure disciplinaire afin d’établir la vérité sur ce qu’il s’est passé hier soir entre Gianluca Prestianni et Vinicius Junior, Benfica n’en démord pas. Après avoir tenté de défendre son joueur en postant une vidéo durant la nuit pour expliquer que les joueurs du Real Madrid n’ont pas pu entendre ce que l’Argentin disait sous son maillot, le club portugais a publié un communiqué pour réaffirmer son soutien à Prestianni.

«Le Sport Lisboa e Benfica accueille dans un esprit de collaboration, de transparence, d’ouverture et de clarification les mesures annoncées aujourd’hui par l’UEFA à la suite du cas présumé de racisme survenu lors du match contre le Real Madrid. Le club réaffirme clairement et sans équivoque son engagement historique et intransigeant en faveur de la défense des valeurs d’égalité, de respect et d’inclusion, qui correspondent aux valeurs fondamentales de sa fondation et dont Eusébio est le plus grand symbole. Le Sport Lisboa e Benfica réitère également son soutien et sa confiance totale dans la version présentée par le joueur Gianluca Prestianni, dont le comportement au service du club a toujours été guidé par le respect des adversaires, des institutions et des principes qui définissent l’identité du Benfica. Le club déplore la campagne de diffamation dont le joueur a été victime», peut-on lire dans le communiqué publié sur le site officiel du club lisboète.

