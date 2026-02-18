PL : Arsenal se saborde à Wolverhampton

Pendant que certains jouent les barrages de Ligue des Champions, Arsenal, déjà qualifié pour les 8es de finale de C1, disputait un match avancé de la 31e journée de Premier League ce soir. Sur le papier, le leader du championnat disposait d’une belle marge de sécurité sur la pelouse détrempée de Wolverhampton, lanterne rouge, et déjà un pied et quatre orteils en Championship. L’ouverture du score de Saka dès la 5e confirmait cela. Les choses ne s’arrangeaient pas pour les Wolves avec la sortie sur blessure d’Angel Gomes dès la 22e minute, puis le but du break après la pause signé Hincapié (56e).

La suite après cette publicité

L’affaire semblait pliée mais Santi Bueno réduisait le score et relançait les siens (61e), qui ont fait douter les joueurs de Mikel Arteta jusqu’au bout de la soirée. Ils ont même fini par déjouer, et ont été punis par cette mésentente entre Raya et Gabriel. Edozie en a profité pour égaliser d’un tir puissant, malgré la présence de Calafiori sur la ligne (90e+4). Le leader conserve son fauteuil bien sur avec 5 unités d’avance sur Manchester City, mais perd deux précieux points lors de ce surprenant nul 2-2. La baisse de forme se confirme et la confiance s’effrite à l’image de l’altercation de Gabriel Jesus après le coup de sifflet final avec Mosquera.