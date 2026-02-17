FC Barcelone : le message cinglant de Raphinha contre l’arbitrage

Ce lundi, le FC Barcelone s’est incliné à l’extérieur sur la pelouse de Girona (1-2). Une défaite frustrante pour les Catalans qui cèdent la première place au Real Madrid et qui vont devoir se remettre sérieusement d’aplomb pour aller chercher un deuxième titre de suite en Liga. Malgré cela, la confiance n’est pas entamée chez les Blaugranas qui gardent confiance pour y parvenir.

La suite après cette publicité

Après les propos de Joan Laporta qui est certain que son Barça va remporter la Liga, c’est au tour de Raphinha de faire part de son optimisme sur les réseaux sociaux : «eh bien, nous avons beaucoup de choses à améliorer, mais pas seulement nous. C’est très compliqué quand les règles sont différentes selon qu’elles vous sont favorables ou défavorables, mais s’il faut jouer contre tout le monde pour gagner, pas de problème… On va le faire.»