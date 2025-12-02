Menu Rechercher
2 - 1
90+3'
Liga 2025/2026 19e journée
Barcelone
2 - 1
MT : 1-1
90+3'
Atlético
Diffusé sur beIN SPORTS 1
65'
2 - 1
Dani Olmo (PD R. Lewandowski)
mi-temps
1 - 1
36'
R. Lewandowski (Penalty manqué)
26'
1 - 1
Raphinha (PD Pedri)
20'
0 - 1
(PD N. Molina) Álex Baena
Classement live 1 Barcelone 37 4 Atlético 31
Possession 59% Barcelone Atlético
Tirs 16 12 3 4 2 5
Grosses occasions créées 60% Barcelone 3 Atlético 2
Compositions Barcelone 4-2-3-1 Atlético 4-2-3-1
Qui va gagner ?
1 BAR N NUL 2 ATM
865 participants Terminé
Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Barcelone Lamine Yamal 2 #2 Logo Atlético Madrid Dávid Hancko 1 #3 Logo Barcelone Pedri 1
Tirs (%)
#1 Logo Barcelone Dani Olmo 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Barcelone Lamine Yamal 9 #2 Logo Barcelone Pedri 3 #3 Logo Barcelone Jules Koundé 3
Fautes subies
#1 Logo Atlético Madrid Pablo Barrios 3 #2 Logo Atlético Madrid Álex Baena 2 #3 Logo Atlético Madrid Dávid Hancko 2
Ballons touchés
#1 Logo Barcelone Jules Koundé 110
Tirs (%)
#1 Logo Barcelone Lamine Yamal 0/3 0% #2 Logo Barcelone Raphinha 1/4 25% #3 Logo Barcelone Robert Lewandowski 1/4 25%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Atlético Madrid Clément Lenglet 5/5 100% #2 Logo Barcelone Pedri 7/8 88% #3 Logo Barcelone Raphinha 4/5 80%
Interceptions
#1 Logo Barcelone Gerard Martín 4 #2 Logo Atlético Madrid Nahuel Molina 2 #3 Logo Barcelone Jules Koundé 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Atlético Madrid Nicolás González 2/2 100% #2 Logo Barcelone Gerard Martín 2/2 100% #3 Logo Atlético Madrid Dávid Hancko 3/4 75%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Barcelone Robert Lewandowski 0/6 0% #2 Logo Barcelone Alejandro Baldé 0/5 0% #3 Logo Barcelone Dani Olmo 0/5 0%
Dribbles subis
#1 Logo Atlético Madrid Dávid Hancko 6 #2 Logo Atlético Madrid Koke 3 #3 Logo Atlético Madrid Nicolás González 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Barcelone Pau Cubarsí 0/3 0% #2 Logo Atlético Madrid Julián Álvarez 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Atlético Madrid Pablo Barrios 30/31 97% #2 Logo Barcelone Pedri 60/64 94% #3 Logo Barcelone Alejandro Baldé 29/31 94%

Série en cours
V
D
V
V
N
V
V
V
V
V
Rencontres précédentes
55% 28 Victoires 24% 12 Nuls 22% 11 Victoires

Fermín Fermín Blessure au mollet Ronald Araújo Ronald Araújo Maladie Pau Cubarsí Pau Cubarsí Blessure au genou Gavi Gavi Blessure au genou Alejandro Baldé Alejandro Baldé Ischio-jambiers
Ilias Kostis Ilias Kostis Lésion du ligament croisé antérieur du genou Nahuel Molina Nahuel Molina Ischio-jambiers Robin Le Normand Robin Le Normand Blessure au genou Jan Oblak Jan Oblak Inconnu José María Giménez José María Giménez Blessure à la cheville José María Giménez José María Giménez Blessure musculaire Pablo Barrios Pablo Barrios Blessure musculaire Pablo Barrios Pablo Barrios Blessure à la cuisse Marcos Llorente Marcos Llorente Blessure à la cuisse

Match Barcelone - Atlético en direct commenté

19e journée de Liga - mardi 2 décembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Barcelone et Atlético (Liga, 19e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 19e journée de Liga entre Barcelone et Atlético. Ce match aura lieu le mardi 2 décembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Barcelone et Atlético.

Arbitres

Ricardo De Burgos Bengoetxea arbitre principal
0.1
3.5
Moyenne de cartons par match sur 8 matchs arbitrés
Iker De Francisco Grijalba arbitre assistant
Asier Pérez de Mendiola González de Durana arbitre assistant
Antonio Sánchez Sánchez quatrième arbitre
Javier Iglesias Villanueva arbitre VAR
Lieu du match

Spotify Camp Nou Barcelona
Spotify Camp Nou
  • Année de construction : 1957
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 99787
  • Affluence moyenne : 66163
  • Affluence maximum : 99252
  • % de remplissage : 66

Date 02 décembre 2025 21:00
Compétition Liga
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 19
Diffusion beIN SPORTS 1
Affluence 45205
Code BAR-ATM
Zone Espagne
Équipe à domicile FC Barcelone
Équipe à l'extérieur Atlético Madrid
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Barcelone et Atlético en France ?

Le match est à suivre en direct le 02 décembre 2025 à 21:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Barcelone Atlético en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Barcelone et Atlético ?

FC Barcelone : le coach H. Flick a choisi une formation en 4-2-3-1 : Joan García, Baldé, Gerard Martín, Pau Cubarsí, J. Koundé, Eric García, Pedri, Raphinha, Dani Olmo, Lamine Yamal, R. Lewandowski.

Atlético Madrid : de son côté, l'équipe dirigée par D. Simeone évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : J. Oblak, D. Hancko, C. Lenglet, J. Giménez, N. Molina, J. Cardoso, Pablo Barrios, N. González, Álex Baena, G. Simeone, J. Alvarez.

Qui arbitre le match Barcelone Atlético ?

Ricardo De Burgos Bengoetxea est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Barcelone Atlético ?

Barcelona accueille le match au Spotify Camp Nou.

Quelle est la date et l'heure du match Barcelone Atlético ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 02 décembre 2025, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué le but pour Atlético ?

Un seul but a été inscrit pour Atlético par Álex Baena 20'.

Qui a marqué des buts pour Barcelone ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Barcelone : Raphinha 26', Dani Olmo 65'.

Comparer les stats du match
