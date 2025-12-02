Prono
Match Barcelone - Atlético en direct commenté
19e journée de Liga - mardi 2 décembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Barcelone et Atlético (Liga, 19e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 19e journée de Liga entre Barcelone et Atlético. Ce match aura lieu le mardi 2 décembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Barcelone et Atlético.
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Barcelone et Atlético en France ?
Le match est à suivre en direct le 02 décembre 2025 à 21:00 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Barcelone Atlético en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Barcelone et Atlético ?
FC Barcelone : le coach H. Flick a choisi une formation en 4-2-3-1 : Joan García, Baldé, Gerard Martín, Pau Cubarsí, J. Koundé, Eric García, Pedri, Raphinha, Dani Olmo, Lamine Yamal, R. Lewandowski.
Atlético Madrid : de son côté, l'équipe dirigée par D. Simeone évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : J. Oblak, D. Hancko, C. Lenglet, J. Giménez, N. Molina, J. Cardoso, Pablo Barrios, N. González, Álex Baena, G. Simeone, J. Alvarez.
- Qui arbitre le match Barcelone Atlético ?
Ricardo De Burgos Bengoetxea est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Barcelone Atlético ?
Barcelona accueille le match au Spotify Camp Nou.
- Quelle est la date et l'heure du match Barcelone Atlético ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 02 décembre 2025, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué le but pour Atlético ?
Un seul but a été inscrit pour Atlético par Álex Baena 20'.
- Qui a marqué des buts pour Barcelone ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Barcelone : Raphinha 26', Dani Olmo 65'.